Béjar sustituye temporalmente su autobús urbano

El servicio de transporte urbano de Béjar contará desde este viernes 20 con un cambio provisional de autobús. El Ayuntamiento ha anunciado que el servicio pasará a prestarse mediante un vehículo de la empresa VIAGON, con el fin de garantizar su continuidad.

La sustitución se produce debido a una incidencia en la luna trasera del autobús municipal, cuyo cambio continúa en tramitación con la compañía aseguradora. A raíz de este problema, el vehículo no ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), si bien dispone de la ITV en vigor hasta mañana, inclusive.

Para evitar la suspensión del servicio y minimizar las molestias a los usuarios, el Consistorio ha gestionado esta solución temporal mediante una empresa externa.

El autobús naranja de VIAGON realizará el servicio en horario de 08:30 a 14:30 horas, manteniéndose esta medida hasta que la incidencia quede resuelta y el autobús municipal pueda volver a circular con normalidad.