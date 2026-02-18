 Pasar al contenido principal
Béjar

Béjar sustituye temporalmente su autobús urbano

El Ayuntamiento de Béjar garantiza el servicio de transporte urbano desde el viernes 20 con un autobús externo tras no superar la ITV por la incidencia en la luna trasera.

Minibús de la empresa Viagon Salamanca de color naranja
Minibús de la empresa Viagon Salamanca de color naranja, similar al que realizará el servicio en Béjar / Viagon Salamanca
F. Blázquez

El servicio de transporte urbano de Béjar contará desde este viernes 20 con un cambio provisional de autobús. El Ayuntamiento ha anunciado que el servicio pasará a prestarse mediante un vehículo de la empresa VIAGON, con el fin de garantizar su continuidad.

La sustitución se produce debido a una incidencia en la luna trasera del autobús municipal, cuyo cambio continúa en tramitación con la compañía aseguradora. A raíz de este problema, el vehículo no ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), si bien dispone de la ITV en vigor hasta mañana, inclusive.

Para evitar la suspensión del servicio y minimizar las molestias a los usuarios, el Consistorio ha gestionado esta solución temporal mediante una empresa externa.

El autobús naranja de VIAGON realizará el servicio en horario de 08:30 a 14:30 horas, manteniéndose esta medida hasta que la incidencia quede resuelta y el autobús municipal pueda volver a circular con normalidad.

