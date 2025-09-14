Béjar-Pedrahíta y Aldeacipreste-Béjar, gratis desde este lunes

El programa de gratuidad del transporte público de la Junta de Castilla y León continúa su implantación en la provincia de Salamanca, y desde este lunes, 15 de septiembre, se incorporan nuevas rutas, entre ellas, dos nuevas rutas con origen o destino en Béjar al sistema Buscyl.

A partir de esa fecha, serán gratuitas las siguientes rutas: Béjar – Piedrahita y Aldeacipreste – Béjar, operada por Viamar Autocares y Viagón Autocares respectivamente.

Ambas se suman a las 284 líneas iniciales implantadas el 1 de septiembre en las áreas metropolitanas de Castilla y León, ampliando a 728 los itinerarios gratuitos en toda la Comunidad.

Para beneficiarse de esta medida, los ciudadanos deben estar empadronados en Castilla y León y solicitar de forma gratuita la tarjeta digital Buscyl, que se puede descargar desde la página oficial del programa. Esta tarjeta, en formato QR, permite viajar sin coste en las rutas habilitadas. También se puede solicitar una versión física por correo postal si no se dispone de medios digitales.

Desarrollo del plan Buscyl

La Junta ha establecido un calendario progresivo de incorporación de rutas para garantizar una transición eficaz al nuevo sistema de transporte público:

1 de septiembre: 284 rutas iniciales.

15 de septiembre: se suman 444 rutas, incluidas las dos que afectan directamente a Béjar.

30 de septiembre: se completará la cobertura con un total de 2.610 rutas gratuitas.

Mientras se implanta el sistema ITS (Sistemas Inteligentes del Transporte), los actuales bonos de transporte seguirán conviviendo temporalmente con la tarjeta digital Buscyl.

Más conexiones gratuitas desde el 30 de septiembre

El impacto del programa Buscyl será aún mayor en Béjar a partir del 30 de septiembre, fecha en la que se sumarán al menos 16 rutas adicionales con parada en la ciudad, mejorando la conectividad con municipios del entorno como Candelario, Ledrada, Vallejera de Riofrío, Navacarros, Horcajo de Montemayor, Sanchotello o La Calzada de Béjar, entre otros.

Estas nuevas líneas forman parte del plan de cobertura total del transporte autonómico de la Junta de Castilla y León, que alcanzará los 2.610 itinerarios gratuitos en toda la Comunidad al finalizar el mes.