Se reanuda el servicio de autobús de Béjar tras la avería

El servicio de autobús municipal de Béjar se reanuda este lunes tras permanecer interrumpido desde el pasado viernes, 6 de febrero a las 9:00 horas, cuando el vehículo sufrió un incidente durante la salida de la cochera que provocó la rotura de la luna trasera.

Según ha informado el Ayuntamiento de Béjar, la incidencia ya ha sido solucionada y el autobús podrá circular con total normalidad. La reparación ha sido llevada a cabo por trabajadores municipales en colaboración con una empresa local, mediante la instalación de un metacrilato provisional que garantiza la seguridad del servicio.

Esta solución permitirá mantener el funcionamiento del autobús municipal de Béjar hasta que se reciba e instale la nueva luna trasera definitiva. Desde el Consistorio bejarano se ha subrayado que, durante estos días, se han realizado las gestiones necesarias para restablecer el servicio en el menor plazo posible y agradecen la comprensión de los usuarios por las molestias ocasionadas durante la interrupción del servicio.