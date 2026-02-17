Béjar inaugura la exposición "Las alas del río Barquillo"

El Ayuntamiento de Béjar inaugura mañana la exposición "Las alas del río Barquillo. Veinte aves y una nutria", una propuesta cultural que pone en valor la riqueza natural del entorno y la biodiversidad ligada al río Barquillo.

La muestra se abrirá al público este miércoles, 18 de febrero, a las 12:30 horas, en el Espacio de Arte "El Bodegón", en Béjar. La exposición reúne una selección de veinte especies de aves presentes en la zona, junto a la nutria, uno de los mamíferos más representativos de los ecosistemas fluviales.

La propuesta busca también concienciar sobre la importancia de la conservación de los espacios naturales y la fauna local.

La exposición podrá visitarse sábados de 10 a 14h y de 17 a 20h y los domingos de 10 a 14h.

Además, se ofrecen visitas guiadas para grupos de lunes a viernes, previa solicitud, facilitando así la participación de centros educativos, asociaciones y colectivos interesados en conocer más a fondo la biodiversidad del entorno.