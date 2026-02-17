 Pasar al contenido principal
Béjar

Béjar inaugura la exposición "Las alas del río Barquillo"

El Espacio de Arte El Bodegón acoge desde este miércoles en Béjar la muestra "Las alas del río Barquillo", dedicada a la fauna del entorno natural.

Cartel de la exposición ‘Las alas del río Barquillo’ en Béjar con aves y nutria
Cartel anunciador de la exposición ‘Las alas del río Barquillo’, que se inaugura en el Espacio de Arte El Bodegón de Béjar
F. Blázquez

El Ayuntamiento de Béjar inaugura mañana la exposición "Las alas del río Barquillo. Veinte aves y una nutria", una propuesta cultural que pone en valor la riqueza natural del entorno y la biodiversidad ligada al río Barquillo.

La muestra se abrirá al público este miércoles, 18 de febrero, a las 12:30 horas, en el Espacio de Arte "El Bodegón", en Béjar. La exposición reúne una selección de veinte especies de aves presentes en la zona, junto a la nutria, uno de los mamíferos más representativos de los ecosistemas fluviales.

La propuesta busca también concienciar sobre la importancia de la conservación de los espacios naturales y la fauna local.

La exposición podrá visitarse sábados de 10 a 14h y de 17 a 20h y los domingos de 10 a 14h.

Además, se ofrecen visitas guiadas para grupos de lunes a viernes, previa solicitud, facilitando así la participación de centros educativos, asociaciones y colectivos interesados en conocer más a fondo la biodiversidad del entorno.

