La exposición "Femenino Plural" se despide con gran éxito de participación en El Bodegón

La exposición Femenino Plural, una propuesta impulsada por la Asociación de Arte y Feminismos en colaboración con el Ayuntamiento de Béjar, ha cerrado sus puertas con una notable acogida por parte del público. Más de quinientas personas han visitado la muestra durante su periodo de apertura en el centro de arte El Bodegón.

La exposición ha reunido los trabajos de diecisiete artistas mujeres, con el objetivo de dar visibilidad a diversas formas de creación artística realizadas desde una perspectiva femenina. Pintura, escultura, fotografía e instalaciones han conformado un recorrido que no solo ha destacado por su calidad, sino también por su enfoque crítico y comprometido con la igualdad.

Desde la organización han valorado muy positivamente la respuesta de la ciudadanía, que ha arropado esta iniciativa cultural que busca corregir las desigualdades de género en el ámbito artístico. “La implicación del público supone una gran motivación para las artistas y para quienes impulsamos este tipo de proyectos”, señalan desde la Asociación de Arte y Feminismos.

Con esta segunda edición, Femenino Plural se consolida como una propuesta anual dentro de la programación cultural local, alineada con una línea de trabajo más amplia que reivindica el papel de las mujeres en el arte, especialmente en contextos rurales como el de Béjar.