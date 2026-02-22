Béjar defiende su gestión tras cancelar Salamanca el esquí escolar

La suspensión del Programa Escolar de Esquí 2026 en la estación Sierra de Béjar-La Covatilla ha derivado en un cruce institucional entre los ayuntamientos de Salamanca y Béjar. Mientras la capital salmantina comunicó la cancelación alegando falta de garantías organizativas, el Consistorio bejarano ha defendido públicamente su gestión y su disposición a facilitar la actividad dentro de las posibilidades reales de la estación.

El Ayuntamiento de Salamanca informó el pasado 19 de febrero de que se veía obligado a suspender el programa destinado a 576 escolares, previsto en 12 turnos entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, al no poder desarrollarse “en las mejores condiciones”. Según su versión, la limitación en las fechas solicitadas y con el personal cualificado motivaron la decisión .

Sin embargo, el Ayuntamiento de Béjar emitió el 20 de febrero un comunicado oficial en el que lamenta que los escolares salmantinos no puedan disfrutar de esta actividad, que durante décadas ha tenido un notable valor deportivo y educativo , pero considera necesario aclarar el contexto organizativo.

Alta demanda y limitación de recursos

Desde el Consistorio bejarano se explica que la planificación de este tipo de programas exige una organización con suficiente antelación, especialmente en temporada alta, cuando la demanda es elevada y los recursos humanos son limitados . Según detalla el comunicado, las fechas inicialmente solicitadas por Salamanca coincidían con turnos ya reservados desde el mes de septiembre por otras instituciones, entre ellas la Diputación de Salamanca y la Diputación de Badajoz.

El Ayuntamiento subraya además que la estación mantiene criterios estrictos de seguridad y calidad, lo que obliga a respetar ratios de alumnos por monitor. Superar esos límites, recalca, comprometería el correcto desarrollo de la actividad y la seguridad de los escolares .

En este sentido, desde la estación se insiste en que no resulta viable ampliar grupos por encima de los estándares recomendados, ya que el personal cualificado disponible marca la capacidad real de atención.

Alternativas sobre la mesa

El Ayuntamiento de Béjar también destaca que desde La Covatilla se ofrecieron alternativas de fechas dentro de la disponibilidad existente, manteniendo siempre el compromiso de facilitar la celebración del programa dentro de las posibilidades organizativas y del personal cualificado disponible .

Asimismo, el comunicado recuerda que no es la primera vez que se produce una situación similar y señala que existen precedentes de cancelaciones por motivos logísticos atribuibles al propio Ayuntamiento de Salamanca .

Defensa de la profesionalidad de la estación

Finalmente, el Ayuntamiento de Béjar pone en valor el esfuerzo de los trabajadores, monitores y responsables de la estación, destacando su profesionalidad para garantizar una experiencia segura y satisfactoria a todos los usuarios .

Este nuevo desencuentro institucional vuelve a situar a Béjar y a su principal recurso turístico invernal en el centro del debate. Desde el Consistorio bejarano se reitera la voluntad de colaboración con todas las administraciones, siempre que la planificación se realice con la antelación necesaria y atendiendo a criterios realistas de capacidad y disponibilidad.