La Diputación de Salamanca convoca los Trofeos de Pádel y Calva

La Diputación de Salamanca ha convocado oficialmente el Trofeo de Pádel y el Trofeo de Calva 2026 con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en los municipios de la provincia. Desde hoy pueden inscribirse los equipos que representen a localidades salmantinas de menos de 20.000 habitantes, debiendo tramitarse las solicitudes preferentemente a través de la sede electrónica de la institución provincial.

El Trofeo de Pádel 2026 mantendrá abierto el plazo de inscripción hasta el 27 de marzo. La competición contará con categorías masculina, femenina y mixta, estableciéndose distintos niveles según la experiencia y el rendimiento de las parejas participantes. Para poder competir será necesario tener 16 años cumplidos en el momento de la inscripción y cumplir las condiciones de vinculación con el municipio al que se representa, conforme a las bases reguladoras.

Cada equipo podrá inscribir un mínimo de dos jugadores y un máximo de tres, permitiéndose completar la plantilla hasta un límite de cuatro únicamente durante la primera fase y para cubrir posibles bajas. El sistema de competición se determinará una vez cerrado el plazo de inscripción, organizándose una primera fase por zonas de proximidad geográfica y categorías. Los primeros clasificados accederán a la fase eliminatoria, con posibilidad de repesca de los mejores segundos si fuera necesario.

Por su parte, el Trofeo de Calva 2026 tendrá el plazo de inscripción abierto hasta el 24 de abril. En esta modalidad se establece una única categoría absoluta, debiendo los jugadores tener 16 años cumplidos y acreditar su vinculación con el municipio al que representan, bien por nacimiento, residencia o empadronamiento.

Cada equipo podrá inscribir hasta cuatro jugadores, pudiendo incorporar un máximo de dos nuevos integrantes durante la primera fase en caso de baja. En la fase previa se contabilizarán todas las calvas conseguidas en cada jornada y los dos equipos con mayor puntuación accederán a la final, donde se realizarán dos rondas de 30 lanzamientos por equipo para determinar la clasificación definitiva.

Asimismo, la Diputación ha abierto también el plazo de inscripción del Trofeo de Frontenis 2026, que permanecerá vigente hasta el 27 de marzo.

Las bases completas pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia publicado el pasado 2 de marzo.