Las carreteras de Salamanca vuelven poco a poco a la normalidad

Las carreteras de la provincia de Salamanca, titularidad de la Diputación, vuelven poco a poco a la normalidad tras el paso de la borrasca Leonardo, que durante la jornada de ayer provocó numerosas incidencias debido a las intensas lluvias registradas en distintos puntos del territorio provincial.

Según ha informado la Diputación de Salamanca, en estos momentos permanecen cortados únicamente algunos tramos de las carreteras DSA-106, DSA-522 y DSA-413, mientras que el resto de la red viaria afectada ha ido recuperando progresivamente la circulación tras las labores de limpieza, revisión y vigilancia desplegadas desde el inicio del temporal .

Durante el episodio de lluvias fue necesario cerrar al tráfico varias vías provinciales, entre ellas la DSA-106 entre Arapiles y Calvarrasa, la DSA-206 en distintos tramos, la DSA-300 a su paso por Matilla de los Caños, la DSA-551, la DSA-522 en Vega de Tirados y la DSA-413 entre Canillas de Abajo y Sagos, como consecuencia de inundaciones, balsas de agua y arrastres.

De forma paralela, durante la jornada de ayer estuvo activado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Salamanca (SPEIS), que desplegó un operativo especial planificado compuesto por 19 efectivos para atender las emergencias derivadas del temporal.

El dispositivo estuvo integrado por 12 bomberos de los parques de Villares de la Reina, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Béjar, además de 4 cabos y un Jefe de Guardia, a los que se sumaron 2 sargentos, permitiendo una respuesta coordinada ante las incidencias registradas, especialmente en zonas urbanas de municipios como La Maya y Miranda de Azán, entre otros.

Asimismo, fue necesario activar retenes de emergencia adicionales a lo largo de la jornada. En el parque de Villares de la Reina se incorporó un cabo y un bombero más, quedando la dotación configurada con 4 bomberos y 2 cabos, tanto para la atención directa de incidencias como para labores de apoyo al resto de parques de la provincia.

De igual modo, en el parque de Béjar se activó un cabo y un bombero adicionales, alcanzando una dotación total de 2 cabos y 3 bomberos, reforzando así la cobertura operativa en su zona de influencia.

Desde la Diputación de Salamanca se ha destacado la correcta planificación y coordinación del dispositivo provincial, recordando que el SPEIS está estructurado para que los distintos parques se refuercen entre sí en caso de necesidad, garantizando una respuesta eficaz y coordinada en todo el territorio.

Los operativos provinciales continúan en alerta ante la previsión meteorológica del fin de semana, manteniendo la vigilancia en los puntos más sensibles para garantizar la seguridad vial y una rápida actuación ante posibles nuevas incidencias.