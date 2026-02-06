La Covatilla firma el segundo mayor registro de lluvia en España durante el temporal

La Covatilla se convirtió este 5 de febrero en uno de los grandes focos del temporal en España tras registrar se 120 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, el segundo dato más alto del país según las observaciones de AEMET. Solo la localidad gaditana de Grazalema, con 151,6 l/m², logró superar a la estación salmantina en una jornada marcada por precipitaciones intensas y un escenario meteorológico extremo.

Un temporal que también golpea con fuerza a la Sierra de Béjar

Aunque el sur peninsular concentró buena parte de la atención informativa, los datos confirman que el interior tampoco quedó al margen del episodio. La Covatilla destacó entre todas las estaciones nacionales gracias a un registro que refleja la intensidad de las lluvias en zonas de montaña del oeste del Sistema Central.

El paso de frentes atlánticos muy activos, unido al aire frío en altura acumulado durante los días previos, favoreció precipitaciones persistentes que dispararon los acumulados en pocas horas. El resultado fue una jornada de lluvia continua que situó a Salamanca entre los puntos más destacados del mapa meteorológico nacional.

Grazalema lidera el ranking en medio de un episodio con incidencias

El punto de España donde se registró la mayor acumulación de lluvias correspondió a Grazalema, donde los 151,6 litros por metro cuadrado registrados provocaron escenas de gran impacto. Las intensas lluvias dejaron calles anegadas, desprendimientos y numerosas incidencias, obligando a activar dispositivos de emergencia ante la rápida saturación del terreno.

La sierra gaditana, conocida por su elevada pluviometría, volvió a demostrar su capacidad para acumular grandes cantidades de agua en pocas horas, consolidándose como el epicentro del temporal mientras otras estaciones de montaña.

Del frío extremo a la lluvia intensa en apenas unos días

El protagonismo de La Covatilla llega además tras un inicio de febrero marcado por temperaturas muy bajas. La estación había figurado recientemente entre las más frías del país, lo que evidencia el fuerte contraste meteorológico vivido en la Sierra de Béjar: de mínimas bajo cero a lluvias intensas en cuestión de jornadas.

Un inicio de año marcado por la inestabilidad

Los registros de enero y febrero en la provincia de Salamanca confirman una tendencia que se repite este invierno: borrascas muy activas, suelos cada vez más saturados y acumulados de lluvia que destacan en múltiples comunidades autónomas.

Las previsiones de AEMET apuntan a que la inestabilidad continuará durante los próximos días. La agencia prevé que la circulación atlántica se mantenga activa, con nuevos frentes asociados a borrascas que seguirán dejando lluvias en amplias zonas del país.

De hecho, la tendencia para este inicio de febrero ya anticipaba una sucesión de sistemas atlánticos capaces de provocar tiempo lluvioso generalizado, especialmente en el oeste y el sur peninsular, con nevadas en áreas de montaña.

Todo apunta, por tanto, a que el tren de borrascas seguirá influyendo en el tiempo de España y podría mantener la lluvia como protagonista en los próximos días.