La Guardia Civil rescata a tres personas atrapadas por la nieve en La Covatilla

Los agentes procedieron al rescate de las tres personas, que resultaron ilesas, y coordinaron la retirada del vehículo en un camino de montaña entre Navacarros y la carretera DSA-180

La Guardia Civil de Salamanca rescató este domingo, 25 de enero, a tres personas que quedaron atrapadas en su vehículo a causa de la nieve en un camino de montaña entre Navacarros y la carretera DSA-180, en la subida a la estación invernal de La Covatilla.

El aviso se recibió en torno a las 14:00 horas, alertando de la imposibilidad de los ocupantes para continuar la marcha debido al estado de la vía. De inmediato, el Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Comandancia activó a la patrulla de la Agrupación de Tráfico de Béjar, que logró acceder al lugar sobre las 14:40 horas, pese a las complicadas condiciones provocadas por la nieve.

Los agentes procedieron al rescate de las tres personas, que resultaron ilesas, y coordinaron la retirada del vehículo mediante una grúa especial de asistencia, sin que se registraran daños personales.

Desde la Guardia Civil se insiste en extremar la precaución en zonas de montaña y en carreteras afectadas por la nieve, así como en informarse previamente del estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.