Investigan la caza ilegal de una cabra montés en Lagunilla

La Guardia Civil ha investigado a un cazador como supuesto autor de un delito contra la fauna tras abatir ilegalmente un macho de cabra montés en un monte del término municipal de Lagunilla.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Salamanca, que actuaron tras detectar la muerte del animal en el paraje de los barrancos del arroyo Cabrera.

Según la información facilitada, el investigado habría aprovechado una cacería autorizada de jabalí y corzo para abatir de manera ilegal la cabra montés, especie cuya caza no estaba contemplada en la batida. Posteriormente, el animal fue desprovisto de la cabeza, que fue arrojada más tarde en el propio casco urbano de la localidad, un hecho que contribuyó a destapar la infracción.

La investigación resultó especialmente compleja debido a la orografía abrupta del terreno, así como por el elevado número de participantes en la jornada cinegética, lo que dificultó la identificación del presunto autor.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado competente. Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de respetar la normativa vigente en materia de caza y conservación de la fauna, especialmente en espacios naturales, donde la protección de las especies es clave para el equilibrio medioambiental.