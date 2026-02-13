Pillados con pinganillo y microcámara en el examen de conducir en Salamanca

Agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca han interceptado a tres personas cuando presuntamente trataban de cometer fraude durante la realización del examen teórico para la obtención del permiso de conducir en la capital salmantina.

Los hechos se produjeron en la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca, donde los agentes detectaron movimientos inusuales por parte de varios aspirantes durante el desarrollo de la prueba. Tras proceder a su identificación, descubrieron que portaban bajo la ropa un sofisticado sistema audiovisual diseñado para recibir desde el exterior las respuestas correctas del examen.

El dispositivo, adherido al cuerpo con cinta adhesiva, estaba compuesto por un teléfono móvil, una microcámara oculta integrada en un colgante y un módulo de comunicación 5G. El sistema permitía la transmisión de imágenes del examen y la recepción de indicaciones mediante un pequeño auricular prácticamente imperceptible (pinganillo).

Según la normativa vigente, esta conducta está considerada infracción grave conforme a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, lo que conlleva una multa de 500 euros y la prohibición de presentarse a nuevas pruebas durante seis meses.

Durante 2025 se realizaron en Salamanca cerca de 8.000 exámenes teóricos para el permiso B, con un porcentaje de aprobados del 57%. Estas pruebas tienen como objetivo garantizar que los futuros conductores acrediten conocimientos suficientes sobre normas, señales y factores de riesgo, elementos esenciales para la seguridad vial.

La Guardia Civil mantiene una vigilancia constante en este tipo de convocatorias para preservar la igualdad y legalidad del proceso, especialmente ante el uso de métodos tecnológicos cada vez más sofisticados para intentar burlar el sistema.