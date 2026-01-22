FEVESA refuerza su acción social con dos nuevas contrataciones

La Federación vecinal de Salamanca incorpora a dos trabajadoras gracias al programa PRORGAN, con el objetivo de mejorar la atención social en barrios y pueblos.

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) ha presentado hoy en rueda de prensa a las dos nuevas profesionales que se incorporan a su equipo gracias al programa PRORGAN, impulsado por la Junta de Castilla y León.

Estas contrataciones se enmarcan en el proyecto “Construyendo Futuro Vecinal”, una iniciativa de interés general y social que se desarrollará durante los próximos meses en diferentes barrios de Salamanca y municipios de la provincia. Su objetivo principal es reforzar la atención comunitaria y ofrecer apoyo sociolaboral a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Las trabajadoras contratadas desempeñarán tareas de información, orientación y acompañamiento a vecinos con dificultades para acceder a recursos públicos. También brindarán apoyo en la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral, trabajando en coordinación con los Centros de Acción Social (CEAS), organizaciones del tercer sector y asociaciones vecinales integradas en FEVESA.

Durante la presentación, la Federación ha puesto en valor el respaldo institucional recibido, que permitirá intensificar su labor de proximidad en el territorio, fomentando la cohesión social, la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades.

El programa PRORGAN, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el SEPE, se consolida como un instrumento clave para fortalecer el tejido social y vecinal en Salamanca y su provincia.