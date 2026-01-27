Béjar, en aviso naranja por vientos de hasta 100 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso naranja por viento para la madrugada y primeras horas del miércoles 28 de enero en Béjar, dentro del área del Sistema Central de Salamanca. Se prevén rachas máximas de hasta 100 km/h, lo que implica un riesgo importante, especialmente en zonas elevadas y expuestas.

El aviso por viento estará activo desde las 03:00 hasta las 14:59 horas del miércoles, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las rachas comenzarán del suroeste y girarán a oeste a medida que avance la mañana.

Además, AEMET ha activado un aviso amarillo por nevadas, también válido para el miércoles, desde las 00:00 hasta las 17:59 horas. Se espera una acumulación de hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas, a partir de los 1.000 metros de altitud, lo que podría afectar a zonas de montaña cercanas a la ciudad.

Sin embargo, la nieve ha comenzado a caer ya durante la tarde de este lunes en varios puntos de la comarca de Béjar.

Se ha registrado acumulación de nieve en la SA-100 en el paso por la localidad de La Hoya, donde se recomienda circular con extrema precaución. También se han reportado incidencias en la autovía A-66, especialmente en el Puerto de Vallejera, donde la calzada presenta tramos nevados. Sobre las 18:30 horas se ha producido un accidente en sentido Salamanca que ha implicado a varios vehículos a causa de las condiciones resbaladizas por la nieve.

Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Béjar ha emitido un nuevo comunicado recordando a la población la necesidad de extremar la precaución. Este nuevo aviso se suma al emitido el lunes por la mañana, en el que el consistorio anunció el cierre preventivo de los parques municipales como medida de seguridad.

Las recomendaciones del Ayuntamiento de Béjar incluyen, evitar desplazamientos salvo que sean imprescindible, no circular por zonas expuestas al viento o con pendiente, alejarse de árboles, cornisas y objetos que puedan desprenderse y evitar paseos nocturnos o actividades al aire libre.