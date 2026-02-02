El temporal deja a Béjar sin bandera y obliga a cerrar parques

El Ayuntamiento de Béjar ha decidido mantener cerrados los parques municipales tras el episodio de viento y lluvia registrado durante la pasada noche y ante la previsión de que las condiciones meteorológicas adversas continúen en las próximas horas.

La medida se adopta por motivos de seguridad, ya que el viento puede provocar la caída de ramas, árboles u otros elementos que supongan un riesgo para las personas. Mientras tanto, los servicios municipales están revisando el estado de las zonas verdes para detectar posibles daños o desperfectos causados por el temporal.

Según ha informado el consistorio, la reapertura de los parques no tiene una fecha concreta y se realizará únicamente cuando se compruebe que no existe peligro para la ciudadanía. Esta decisión dependerá tanto de la evolución del tiempo como del resultado de las inspecciones que se están llevando a cabo.

Desde el Ayuntamiento se pide prudencia y colaboración a vecinos y vecinas, recordando que estas medidas buscan evitar incidentes y garantizar la seguridad en los espacios públicos. La información actualizada sobre la reapertura de los parques se comunicará a través de los canales oficiales municipales.

Bandera de la Plaza de España

Las intensas rachas de viento han causado que el mástil de la bandera de España, ubicado en la Plaza de España de Béjar, aparezca completamente torcido e inservible, un reflejo evidente del impacto del temporal en la ciudad.

El tiempo en Béjar esta semana

Según el pronóstico del tiempo en Béjar elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la inestabilidad atmosférica persistirá durante gran parte de la semana. Probabilidad de lluvia cercana al 100 % hasta el próximo domingo, Viento continuo con rachas que pueden superar los 60–80 km/h en distintos periodos de la semana. Las temperaturas se mantendrán entre los -3ºC de mínima prevista para mañana y máximas de 11ºC a final de semana.