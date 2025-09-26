Residencia Mamá Margarita en Béjar
La Diputación asfalta la carretera a Valdesangil sin corregir su peligrosidad

Redacción i-bejar.com
Septiembre 26, 2025

Tras años de reivindicaciones, la carretera de acceso a Valdesangil ha sido asfaltada, pero vecinos denuncian que no se han corregido los problemas estructurales.

Señal de limitación de velocidad en tramo estrecho de la DSA‑254

El asfaltado no ha ampliado el ancho de la carretera de Valdesangil

Tramo asfaltado de la carretera DSA‑254 entre Béjar y Valdesangil
Curva cerrada sin modificar tras las obras en la DSA‑254
Entrada a Valdesangil desde Béjar por la carretera recién asfaltada
urva con nueva barrera de seguridad en la carretera de Valdesangil
Vehículo circulando por la carretera DSA‑254 ya asfaltada
Tramo sombreado de la DSA‑254 con trazado estrecho y curvas

La carretera DSA-254, principal vía de acceso a Valdesangil desde la N-630, ha sido objeto de numerosas quejas y reivindicaciones vecinales durante los últimos años. Aunque la pasada semana se procedió finalmente al asfaltado de la vía, los vecinos critican que no se ha eliminado el trazado peligroso, ni se ha ensanchado la vía para garantizar una mayor seguridad.

Los residentes venían reclamando desde hace años una actuación integral que incluyera la eliminación de curvas ciegas y el ensanche de la calzada, dos aspectos clave para mejorar la seguridad vial en un tramo muy transitado por ciclistas, peatones y vehículos agrícolas. Lamentan que la Diputación de Salamanca haya optado por una solución “cosmética”, que no aborda los riesgos reales de la vía.

El malestar vecinal no es nuevo. En abril de 2024, ya se denunciaban los continuos retrasos en unas obras previstas desde el Plan de Carreteras 2022-2023. En julio de 2025, el trazado anunciado y la falta de atención a las propuestas vecinales desató una nueva oleada de críticas, que se intensificaron en septiembre al comprobar que, pese a los anuncios, ni siquiera se había asfaltado a tiempo.

Ahora, con el asfaltado finalizado, la sensación general es de frustración por una oportunidad perdida: la posibilidad de haber ejecutado una reforma completa, con visión de futuro, que garantizara una solución duradera para los problemas de acceso a Valdesangil.

