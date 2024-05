Medio millar de personas se manifiesta en Béjar por la plaza de médico de El Cerro y Peñacaballera

Esta mañana, alrededor de medio millar de personas se han manifestado en Béjar para exigir que se cubra la plaza de médico vacante de El Cerro y Peñacaballera. La protesta ha reunido a vecinos de ambas poblaciones, así como de otras localidades de la comarca y de Béjar.

Los manifestantes reivindicaron la restitución de los médicos y la cobertura de las plazas vacantes, en un contexto de creciente preocupación por el acceso a servicios de salud en la región.

La manifestación arrancó pasadas las doce del parque municipal de Béjar y se dirigió al Centro de Salud de la ciudad, donde se leyó un manifiesto. En él se destacó la lucha por una asistencia sanitaria digna y se recalcó la falta de voluntad política para solucionar los problemas. Los ciudadanos de El Cerro y Peñacaballera expresaron su indignación por la negativa de las autoridades a cubrir la plaza vacante, a pesar de haber propuesto soluciones, y mostraron su determinación a continuar luchando hasta lograr su objetivo. "No vamos a permitir que nos priven de un servicio sanitario básico. Nos va la vida en ello", declararon.

Desde la organización se muestran muy contentos por la respuesta de la ciudadanía, tanto de El Cerro y Peñacaballera como de otras localidades que han acudido hoy a apoyarles. Los responsables no descartan continuar con las movilizaciones para conseguir que se restablezcan sus servicios lo antes posible. La semana que viene se reunirán con el delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca y, tras la reunión, decidirán los pasos a seguir.

La convocatoria ha contado con el apoyo de la Plataforma por la Sanidad de Béjar y Comarca, cuya portavoz, Marisa Díaz, ha agradecido el apoyo a todos los ciudadanos de Béjar que han acudido en solidaridad con las localidades afectadas y ha criticado a ciertos organismos centrados únicamente en disfrutar de los placeres culinarios de los pueblos, desatendiendo las verdaderas necesidades de sus habitantes.

"Nos sentimos en la necesidad de apoyar también a nuestros pueblos. Nuestra plataforma apoya a Béjar y Comarca y sus reivindicaciones son muy justas, así que ahí estamos. Ya está bien de tanto mangante que con dinero público viene a hacer sesiones por los pueblos sobre la España vaciada y lo único que les interesa de la España vaciada es comerse los corderos, también con dinero público o de los ayuntamientos, y luego los servicios para atrás. Les da lo mismo que haya sanidad, les da lo mismo que se muera la gente en los pueblos, les da lo mismo que se tengan que desplazar, les da lo mismo que tengamos unas condiciones penosas en las carreteras, les da lo mismo que no tengamos transporte público, lo único que les interesa de los pueblos son las comilonas", explicaba Marisa Díaz.

Esta manifestación refleja el malestar creciente en la comarca ante la falta de servicios esenciales y el abandono percibido por parte de las autoridades, subrayando la necesidad urgente de soluciones efectivas para garantizar el derecho a una atención sanitaria digna para todos los habitantes de la región.

José Sánchez Amor, vecino de Valdesangil y responsable de la campaña "Conduce Despacio, No Sobran Vecinos", nos recuerda que hoy más que nunca es necesario nuestro grito para que los poderes públicos tomen conciencia de este y otros problemas que están sufriendo los pueblos y la España Vaciada y se pongan soluciones urgentes. "Habrá que recordar al Sr. Mañueco una y mil veces sus palabras: «Mientras yo sea Presidente no se cerrará ningún consultorio rural». Cumpla su palabra y si para ello tiene que quitar asesores, coches oficiales, consejerías, diputados a cortes, hágalo, pero no los cierre por la vía de los hechos. Dote de personal y medios".

Video manifestación en Béjar