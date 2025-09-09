Nuevos retrasos en las obras de acceso a Valdesangil desatan el malestar vecinal

Vecinos de Valdesangil han manifestado a i-bejar.com su creciente preocupación y frustración ante el evidente retraso en las obras de asfaltado de la DSA-254, carretera de acceso a la localidad. Dos semanas atrás, operarios retiraron el asfalto antiguo, y el edicto del alcalde pedáneo anunciaba la pavimentación para el 4 y 5 de septiembre. Sin embargo el asfaltado no se llevó a cabo, poniendo en riesgo especialmente a personas con movilidad reducida que transitan por la zona.

Este incumplimiento agrava la indignación de los vecinos, que llevan dos años reclamando mejoras en la carretera DSA‑254, vital para la seguridad vial de la pedanía. En abril de 2024 ya se advertía, tras el anuncio del plan provincial de carreteras, que las obras no avanzaban pese a contar con fondos.

Este retraso no solo supone una falta de cumplimiento administrativo, sino también un problema práctico, ya que deja zonas clave de acceso sin el firme adecuado, lo que puede provocar caídas o accidentes, sobre todo entre los colectivos más vulnerables.

Los vecinos, que ya expresaron indignación por el "trazado y el retraso" del proyecto de la DSA‑254, criticando además que las curvas ciegas no se retiraran y que sus propuestas fueran ignoradas, ahora exigen explicaciones claras y que se priorice la seguridad por encima de demoras burocráticas.