Candelario impartirá talleres para mejorar la comunicación familiar

El Ayuntamiento de Candelario, en colaboración con la Diputación de Salamanca, ha puesto en marcha un programa de talleres familiares dirigido a progenitores y menores con el objetivo de reforzar la comunicación en el hogar y prevenir conductas de riesgo desde edades tempranas.

El programa se estructura en dos talleres que se desarrollarán durante varias sesiones de dos horas cada una, adaptadas a las diferentes necesidades de padres e hijos.

Por un lado, el taller destinado a padres y madres con hijos de entre 8 y 13 años se centrará en ofrecer herramientas prácticas para mejorar la comunicación familiar, establecer normas y límites adecuados y abordar la resolución de conflictos en el ámbito doméstico. Además, se trabajará la identificación de factores de riesgo relacionados con posibles adicciones y la importancia de reforzar los factores de protección en el entorno familiar, con el fin de fortalecer el papel educativo de los progenitores.

De forma paralela, el taller dirigido a menores de entre 10 y 14 años abordará cuestiones vinculadas a las relaciones en el grupo de iguales, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de adicciones y otras conductas de riesgo. También se tratará el uso responsable de las redes sociales, la influencia del entorno digital y la prevención del ciberacoso, así como el refuerzo de la autoestima y las habilidades sociales.

Las sesiones serán impartidas por un especialista con formación específica en planes locales sobre drogas, garantizando un enfoque profesional y preventivo.

La primera sesión tendrá lugar el próximo 25 de febrero en el edificio de las antiguas escuelas de Candelario. Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del teléfono 923 408 143. Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.