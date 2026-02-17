 Pasar al contenido principal
Comarca

Candelario impartirá talleres para mejorar la comunicación familiar

El Ayuntamiento de Candelario organiza junto a la Diputación de Salamanca un doble taller para padres e hijos centrado en prevención y comunicación familiar.

Taller formativo para familias en un aula escolar con padres sentados en pupitres mientras una formadora imparte la sesión
Taller formativo para familias en un aula escolar (Archivo)
F. Blázquez

El Ayuntamiento de Candelario, en colaboración con la Diputación de Salamanca, ha puesto en marcha un programa de talleres familiares dirigido a progenitores y menores con el objetivo de reforzar la comunicación en el hogar y prevenir conductas de riesgo desde edades tempranas.

El programa se estructura en dos talleres que se desarrollarán durante varias sesiones de dos horas cada una, adaptadas a las diferentes necesidades de padres e hijos.

Por un lado, el taller destinado a padres y madres con hijos de entre 8 y 13 años se centrará en ofrecer herramientas prácticas para mejorar la comunicación familiar, establecer normas y límites adecuados y abordar la resolución de conflictos en el ámbito doméstico. Además, se trabajará la identificación de factores de riesgo relacionados con posibles adicciones y la importancia de reforzar los factores de protección en el entorno familiar, con el fin de fortalecer el papel educativo de los progenitores.

De forma paralela, el taller dirigido a menores de entre 10 y 14 años abordará cuestiones vinculadas a las relaciones en el grupo de iguales, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de adicciones y otras conductas de riesgo. También se tratará el uso responsable de las redes sociales, la influencia del entorno digital y la prevención del ciberacoso, así como el refuerzo de la autoestima y las habilidades sociales.

Las sesiones serán impartidas por un especialista con formación específica en planes locales sobre drogas, garantizando un enfoque profesional y preventivo.

La primera sesión tendrá lugar el próximo 25 de febrero en el edificio de las antiguas escuelas de Candelario. Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del teléfono 923 408 143. Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.

Temas

Contenido patrocinado

Residencia Mamá Margarita, Béjar