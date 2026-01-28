Estudiantes del IES Río Cuerpo de Hombre viven un Erasmus+ en Gante

El IES Río Cuerpo de Hombre de Béjar está inmerso estas semanas en una enriquecedora experiencia internacional gracias a una movilidad Erasmus+ que un grupo de alumnos y profesores del centro está realizando en Gante (Bélgica). Esta actividad forma parte del compromiso del instituto con una educación abierta, innovadora y conectada con Europa.

Durante su estancia, los estudiantes bejaranos tienen la oportunidad de conocer de cerca el sistema educativo belga, conviviendo con familias de acogida y compartiendo clases y actividades académicas con el alumnado del centro anfitrión. Esta inmersión total en la vida escolar belga les permite experimentar nuevas metodologías educativas y reforzar sus competencias lingüísticas y personales.

El programa incluye también una completa agenda cultural, con visitas a ciudades como Brujas y Bruselas. En estos desplazamientos, los participantes están descubriendo el rico patrimonio histórico y artístico del país, lo que contribuye a ampliar su visión sobre la historia y la organización social y cultural de Europa.

Uno de los aspectos más destacados del intercambio es la convivencia con las familias belgas, que fomenta el uso cotidiano de lenguas extranjeras, el respeto por otras costumbres y el desarrollo de la autonomía personal. Para muchos de los alumnos, esta movilidad supone su primer contacto con una experiencia internacional, con un impacto muy positivo en su crecimiento académico y vital.

Esta iniciativa se enmarca en la consolidada trayectoria del IES Río Cuerpo de Hombre dentro del programa Erasmus+, una línea de trabajo que se ha convertido en seña de identidad del centro y en uno de los pilares de su plan de internacionalización. Desde la dirección del instituto se valora muy positivamente esta experiencia, que fortalece la dimensión europea de la educación pública en Béjar.