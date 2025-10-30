El IES Río Cuerpo de Hombre de Béjar se forma en autoprotección escolar

El pasado 29 de octubre, el alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria del IES Río Cuerpo de Hombre de Béjar participó en una jornada formativa enmarcada en el Plan de Autoprotección Escolar de Protección Civil. Esta actividad se desarrolló bajo el Programa ProtecCyL-CIMBSE, impulsado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León.

La iniciativa, dirigida por personal especializado de Protección Civil, tiene como objetivo fomentar entre los estudiantes la cultura de la prevención, la autoprotección y la seguridad en el entorno educativo.

Durante la sesión, los jóvenes recibieron formación teórico-práctica sobre cómo actuar ante distintas situaciones de emergencia, como incendios, evacuaciones o accidentes. Además de adquirir conocimientos técnicos, aprendieron la importancia de mantener la calma, seguir las indicaciones del personal responsable y colaborar en equipo para garantizar la seguridad de todas y todos.