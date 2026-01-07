El Programa Interuniversitario de la Experiencia retoma sus clases en Béjar

El Programa Interuniversitario de la Experiencia con sede en Béjar arranca este jueves 8 de enero el segundo trimestre del curso 2025-2026. Las sesiones tendrán lugar como es habitual en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, en horario de 17:30 a 19:00 horas.

Coordinado por el profesor José Torreblanca González, este programa ofrece formación a personas mayores a través de un enfoque cultural, histórico y social, combinando disciplinas diversas. Para este trimestre, destacan tres asignaturas principales: “Historia del arte: Luces y sombras del arte español: Renacimiento y Barroco”, “Marketing sectorial” e “Historia del arte: Las artes visuales en la alta Edad Media”.

El ciclo de historia del arte centrado en el Renacimiento y Barroco contará con ponencias de Iván Del Arco Santiago y Javier Herrera Vicente, alternando los jueves y martes. Las clases abordarán desde los inicios del Renacimiento pictórico hasta la escultura barroca, con nombres clave como El Greco, Velázquez, Murillo, Gregorio Fernández o Juan Martínez Montañés.

Por su parte, Eva Lahuerta Otero impartirá los miércoles las sesiones de “Marketing sectorial”, tratando áreas como el marketing de la salud, deportivo, en moda o digital.

Finalmente, la profesora Elena Muñoz Gómez conducirá el recorrido por “Las artes visuales en la alta Edad Media”, los martes y jueves entre el 12 de febrero y el 17 de marzo, explorando las producciones artísticas de las culturas paleocristianas, bizantinas, anglosajonas y carolingias, entre otras.

Este programa, fruto de la colaboración interuniversitaria, reafirma su compromiso con la formación continua y el acceso al conocimiento para personas mayores en Béjar.