Arranca en Béjar el nuevo curso del Programa de la Experiencia

Con el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar (ETSII) casi lleno, ayer tuvo lugar la inauguración oficial del curso 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia en su sede bejarana. Un acto que reunió a alumnos, docentes y vecinos para celebrar un proyecto educativo que goza de gran acogida en la ciudad.

Durante la ceremonia, el coordinador del programa en Béjar, José Torreblanca González, destacó el notable incremento en el número de matrículas, que ha crecido un 27% respecto al curso anterior, alcanzando un total de 135 alumnos. Torreblanca subrayó también la flexibilidad del programa para diseñar contenidos atractivos y dar respuesta a las sugerencias del alumnado, anunciando la continuidad de su colaboración con el Centro de Estudios Bejaranos para integrar temáticas locales en el currículo.

El director provincial del programa, Francisco Javier Rubio Muñoz, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Salamanca, agradeció a los participantes su implicación y puso en valor el compromiso altruista del equipo organizador para ofrecer una formación enriquecedora, adaptada a los intereses de las personas mayores.

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara López, también intervino para remarcar la relevancia de este tipo de iniciativas que fomentan el aprendizaje permanente y fortalecen los vínculos intergeneracionales. Cámara insistió en la necesidad de potenciar el conocimiento local a través de colaboraciones con entidades culturales como el Centro de Estudios Bejaranos.

La jornada continuó con una conferencia del joven investigador Jaime Harguindey García, premiado con el “Ciudad de Béjar” el pasado año. Bajo el título "El señor del lino", presentó su trabajo sobre el XI duque de Béjar y la industria textil en el siglo XVIII, que será publicado próximamente por el Centro de Estudios Bejaranos.

El acto fue clausurado por el director de la ETSII, José Alejandro Reveriego Martín, quien, en un emotivo discurso, resaltó la importancia de afrontar la vejez como una etapa de crecimiento personal, marcada por la sabiduría y el deseo de seguir aprendiendo.