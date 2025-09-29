El proyecto "Tejiendo Raíces" llena de color el parque de Béjar

El pasado viernes, el Parque de la Corredera de Béjar se transformó en un espacio de arte urbano y participación ciudadana con la clausura del proyecto “Tejiendo Raíces”. Esta iniciativa, desarrollada por el alumnado de 4º de ESO del Colegio María Auxiliadora en colaboración con las asociaciones de Antiguas Alumnas y la Asociación de María Auxiliadora, ha culminado con la instalación de coloridas piezas de crochet en los árboles del parque.

Durante los últimos meses, los estudiantes han trabajado en la elaboración de estas piezas textiles, tanto en el centro educativo como en diversos talleres abiertos a la ciudadanía, como los organizados en el Casino Obrero. La propuesta ha logrado reunir a personas de todas las edades, fomentando la creatividad, el aprendizaje colaborativo y la conciencia medioambiental.

En el acto de clausura, la tutora Ruth Cook destacó que "Tejiendo Raíces es un ejemplo de cómo el aprendizaje se convierte en servicio: nuestros alumnos han aprendido, han compartido y han dejado huella en la comunidad". También subrayó la importancia de la reutilización de lanas y la enseñanza a los más pequeños sobre el cuidado del medioambiente como ejes fundamentales del proyecto.

Representantes de las asociaciones colaboradoras expresaron su satisfacción por haber participado en esta iniciativa intergeneracional y transformadora. Además, el acto contó con la presencia de los concejales de Medioambiente y Cultura del Ayuntamiento de Béjar, quienes felicitaron a los jóvenes por su implicación y compromiso con la ciudad.

“Tejiendo Raíces” ha demostrado que el arte, además de embellecer los espacios públicos, puede ser una herramienta de cohesión social y de concienciación. Los árboles de La Corredera lucen ahora decorados con piezas únicas, símbolo de un proyecto que ha unido escuela, asociaciones, vecinos y administración en favor de un futuro más sostenible y participativo.