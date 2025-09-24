Residencia Mamá Margarita en Béjar
Clausura oficial del proyecto "Tejiendo Raíces" en Béjar

Septiembre 24, 2025

El viernes 26 de septiembre a las 13:30 h en el Parque de la Corredera se clausurará "Tejiendo Raíces", iniciativa del Colegio María Auxiliadora de Béjar

Patio del colegio María Auxiliadora, Salesianas de Béjar

Instalaciones del colegio María Auxiliadora de Béjar (archivo)

El próximo viernes 26 de septiembre, a las 13:30 horas, tendrá lugar en el Parque de la Corredera la clausura oficial del proyecto Tejiendo Raíces, una iniciativa de Aprendizaje y Servicio puesta en marcha por los alumnos de 4.º de ESO del Colegio María Auxiliadora de Béjar, en colaboración con las asociaciones de Antiguas Alumnas y la Asociación de María Auxiliadora.

Durante los últimos meses, los estudiantes han colaborado activamente con vecinos y entidades locales en distintos talleres abiertos al público, algunos celebrados en el Casino Obrero. Gracias a la implicación comunitaria, se han confeccionado piezas de crochet reciclado que ahora transformarán los árboles del parque en una instalación de arte urbano sostenible.

“Tejiendo Raíces” trasciende lo artístico: fomenta valores como la sostenibilidad, la cooperación intergeneracional y el compromiso ciudadano. Además, los alumnos han llevado a cabo acciones de reciclaje de lanas y han trabajado la concienciación ambiental con los alumnos de cursos inferiores, explicando la vida de la lana y su reutilización en talleres denominados “Recicl‑Arte”.

El acto de clausura contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de las asociaciones de Antiguas Alumnas y la Asociación de María Auxiliadora, miembros de la comunidad educativa y, por supuesto, los alumnos de 4.º de ESO responsables del proyecto.

