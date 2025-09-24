Clausura oficial del proyecto "Tejiendo Raíces" en Béjar

El próximo viernes 26 de septiembre, a las 13:30 horas, tendrá lugar en el Parque de la Corredera la clausura oficial del proyecto Tejiendo Raíces, una iniciativa de Aprendizaje y Servicio puesta en marcha por los alumnos de 4.º de ESO del Colegio María Auxiliadora de Béjar, en colaboración con las asociaciones de Antiguas Alumnas y la Asociación de María Auxiliadora.

Durante los últimos meses, los estudiantes han colaborado activamente con vecinos y entidades locales en distintos talleres abiertos al público, algunos celebrados en el Casino Obrero. Gracias a la implicación comunitaria, se han confeccionado piezas de crochet reciclado que ahora transformarán los árboles del parque en una instalación de arte urbano sostenible.

“Tejiendo Raíces” trasciende lo artístico: fomenta valores como la sostenibilidad, la cooperación intergeneracional y el compromiso ciudadano. Además, los alumnos han llevado a cabo acciones de reciclaje de lanas y han trabajado la concienciación ambiental con los alumnos de cursos inferiores, explicando la vida de la lana y su reutilización en talleres denominados “Recicl‑Arte”.

El acto de clausura contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de las asociaciones de Antiguas Alumnas y la Asociación de María Auxiliadora, miembros de la comunidad educativa y, por supuesto, los alumnos de 4.º de ESO responsables del proyecto.