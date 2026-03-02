 Pasar al contenido principal
Naturaleza Escondida 2026 recorrerá Ledrada, Candelario y la Sierra de Francia

La Diputación de Salamanca lanza la 8ª edición de Naturaleza Escondida con rutas en Ledrada, Candelario y La Alberca

Javier Iglesias y Juan Carlos Zaballos presentan el programa Naturaleza Escondida 2026 ante una pantalla con el cartel oficial de las rutas en Salamanca.
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto al diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, durante la presentación de la 8ª edición de “Naturaleza Escondida”
La Diputación de Salamanca ha presentado la octava edición de “Naturaleza Escondida”, un programa de turismo activo que se desarrollará entre el 7 de marzo y el 22 de noviembre de 2026 y que volverá a poner el foco en enclaves singulares de la provincia.

La iniciativa, consolidada tras reunir a cerca de 3.200 participantes en ediciones anteriores, prevé congregar este año a unas 500 personas en ocho propuestas que combinan senderismo, naturaleza, patrimonio y dinamización del medio rural. El objetivo es claro: promocionar los paisajes menos conocidos de la provincia y reforzar el atractivo turístico de comarcas como la Sierra de Béjar y el entorno “Entre-sierras”.

Ledrada abre el programa con el Valle del Sangusín

La primera cita tendrá lugar el 7 de marzo con la ruta “Secretos del Sangusín”, en Ledrada, un recorrido de 16 kilómetros de senderismo familiar y dificultad media (nivel 2).

El itinerario permitirá descubrir uno de los paisajes más representativos de la meseta salmantina, en un territorio de transición entre la dehesa y los paisajes serranos de la Sierra de Béjar-Candelario. La ruta discurre por el denominado espacio “Entre-sierras” y el Valle del Sangusín, encajonado entre dos espacios naturales protegidos: el Parque Regional de la Sierra de Gredos y el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia.

Esta propuesta no solo apuesta por el ejercicio físico al aire libre, sino también por la interpretación del entorno natural y cultural, reforzando la identidad de una zona estrechamente vinculada a Béjar y su comarca.

Candelario y la alta montaña salmantina

El 14 de junio será el turno de Candelario con la ruta de montaña “La Ceja-El Torreón”, de 12 kilómetros y dificultad 4, una de las más exigentes del calendario .

La actividad permitirá ascender a algunas de las cumbres más elevadas del Sistema Central en su tramo salmantino, como el Canchal de la Ceja y el Calvitero, superando los 2.400 metros de altitud. El recorrido incluye el espectacular circo glaciar de Hoya Moros y los meandros del nacimiento del río Cuerpo de Hombre, un enclave de alto valor geológico y paisajístico.

Con esta ruta, la Diputación refuerza el posicionamiento de Candelario como destino de referencia para el senderismo de montaña en el entorno de Béjar, apostando por un turismo sostenible y respetuoso con el medio.

Del sur salmantino a la Sierra de Francia

El programa también incluye, el 22 de noviembre, la ruta GR-10 Paso de Los Lobos, entre La Alberca y Monsagro, con un recorrido de 13 kilómetros y dificultad 3 . En esta ocasión, el desplazamiento se realizará en autobús.

El itinerario completará el sendero de Gran Recorrido GR-10 a su paso por la Sierra de Francia, partiendo de La Alberca y ascendiendo por las faldas de la Peña de Francia hasta el Paso de Los Lobos, para dirigirse después a Monsagro, donde los participantes podrán disfrutar de un enclave de gran valor geológico e histórico.

Ocho propuestas hasta noviembre

El calendario se completa con actividades en el Valle del Duero, el Azud de Riolobos, el Castro de Irueña, una ruta nocturna Starlight en Juzbado y una ruta BTT teresiana entre Alba de Tormes y Mancera de Abajo.

Las inscripciones se abrirán los lunes de la semana en la que se celebre cada actividad, a partir de las 10.00 horas, exclusivamente de forma digital a través de la web oficial www.naturalezaescondida.com, y las plazas son limitadas .

