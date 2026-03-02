Naturaleza Escondida 2026 recorrerá Ledrada, Candelario y la Sierra de Francia

La Diputación de Salamanca ha presentado la octava edición de “Naturaleza Escondida”, un programa de turismo activo que se desarrollará entre el 7 de marzo y el 22 de noviembre de 2026 y que volverá a poner el foco en enclaves singulares de la provincia.

La iniciativa, consolidada tras reunir a cerca de 3.200 participantes en ediciones anteriores, prevé congregar este año a unas 500 personas en ocho propuestas que combinan senderismo, naturaleza, patrimonio y dinamización del medio rural. El objetivo es claro: promocionar los paisajes menos conocidos de la provincia y reforzar el atractivo turístico de comarcas como la Sierra de Béjar y el entorno “Entre-sierras”.

Ledrada abre el programa con el Valle del Sangusín

La primera cita tendrá lugar el 7 de marzo con la ruta “Secretos del Sangusín”, en Ledrada, un recorrido de 16 kilómetros de senderismo familiar y dificultad media (nivel 2).

El itinerario permitirá descubrir uno de los paisajes más representativos de la meseta salmantina, en un territorio de transición entre la dehesa y los paisajes serranos de la Sierra de Béjar-Candelario. La ruta discurre por el denominado espacio “Entre-sierras” y el Valle del Sangusín, encajonado entre dos espacios naturales protegidos: el Parque Regional de la Sierra de Gredos y el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia.

Esta propuesta no solo apuesta por el ejercicio físico al aire libre, sino también por la interpretación del entorno natural y cultural, reforzando la identidad de una zona estrechamente vinculada a Béjar y su comarca.

Candelario y la alta montaña salmantina

El 14 de junio será el turno de Candelario con la ruta de montaña “La Ceja-El Torreón”, de 12 kilómetros y dificultad 4, una de las más exigentes del calendario .

La actividad permitirá ascender a algunas de las cumbres más elevadas del Sistema Central en su tramo salmantino, como el Canchal de la Ceja y el Calvitero, superando los 2.400 metros de altitud. El recorrido incluye el espectacular circo glaciar de Hoya Moros y los meandros del nacimiento del río Cuerpo de Hombre, un enclave de alto valor geológico y paisajístico.

Con esta ruta, la Diputación refuerza el posicionamiento de Candelario como destino de referencia para el senderismo de montaña en el entorno de Béjar, apostando por un turismo sostenible y respetuoso con el medio.

Del sur salmantino a la Sierra de Francia

El programa también incluye, el 22 de noviembre, la ruta GR-10 Paso de Los Lobos, entre La Alberca y Monsagro, con un recorrido de 13 kilómetros y dificultad 3 . En esta ocasión, el desplazamiento se realizará en autobús.

El itinerario completará el sendero de Gran Recorrido GR-10 a su paso por la Sierra de Francia, partiendo de La Alberca y ascendiendo por las faldas de la Peña de Francia hasta el Paso de Los Lobos, para dirigirse después a Monsagro, donde los participantes podrán disfrutar de un enclave de gran valor geológico e histórico.

Ocho propuestas hasta noviembre

El calendario se completa con actividades en el Valle del Duero, el Azud de Riolobos, el Castro de Irueña, una ruta nocturna Starlight en Juzbado y una ruta BTT teresiana entre Alba de Tormes y Mancera de Abajo.

Las inscripciones se abrirán los lunes de la semana en la que se celebre cada actividad, a partir de las 10.00 horas, exclusivamente de forma digital a través de la web oficial www.naturalezaescondida.com, y las plazas son limitadas .