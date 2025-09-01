¿Pensando en la Costa Blanca?: ¿Por qué los B&B HOTELS son una gran opción en Benidorm?

No hay dudas de que Benidorm es una ciudad que atrapa a locales y a turistas. Su espectacular combinación entre playas cristalinas y un curioso casco histórico, hacen de este destino de la comunidad valenciana un lugar especial para vacacionar.

Eso sí, cuando se planifica un viaje lo ideal es tener presente cuál va a ser el hotel o la posada a la cual se pretende llegar. En este sentido, anticiparse correctamente con relación al hospedaje es crucial para que ese tiempo vacacional sea de calidad y sin sobresaltos.

En este artículo se profundizará sobre si el B&B HOTEL en la Costa Blanca es una opción viable y qué ventajas tiene para todos aquellos que pretenden pasar momentos inolvidables en Benidorm. ¡Comenzamos!

¿Qué hace tan especial a los B&B HOTELS?

En primer lugar, los B&B HOTELS esparcidos por el mundo tienen una idea sencilla: que el viajero se sienta a gusto, como si estuviera dentro de su propia casa, eso sí, sin pagar de más.

Precisamente, bajo ese concepto han logrado combinar una buena calidad de alojamiento, con precios realmente accesibles y una "simplicidad inteligente".

Simplicidad que elimina lo innecesario para quedarse solo con lo que realmente importa. Es decir, a diferencia de muchos hoteles tradicionales, está reconocida cadena de alojamientos prefiere evitar servicios que apenas se usan. En su lugar, apuestan por lo que los turistas valoran de verdad: desayunos variados, check-in y check-out digitales y espacios diseñados para el trabajo remoto o para el descanso.

Dentro de sus instalaciones la protagonista es la comodidad del cliente. ¿Cómo lo logran? Pues están sus habitaciones modernas y acogedoras, cómodas camas que invitan a dormir un poco más, conexión Wi-Fi de alta velocidad y café gratuito disponible las 24 horas.

Todo esto es en términos generales, ya que cada instalación también cuenta con sus propias particularidades locales que añaden un plus de atención para el viajero.

B&B HOTEL Benidorm Finestrat: una opción bastante interesante

Ahora bien, haciendo referencia a las instalaciones que están ubicadas en la Costa Blanca, este alojamiento tiene un punto a favor difícil de igualar. Se encuentra en un lugar estratégico, justo en el corazón de los dos elementos que hacen de Benidorm un destino maravilloso: las playas (donde destacan la del Poniente y la Cala), y cerca del casco histórico, al cual se puede acceder a través del transporte público que se encuentra próximo.

Esta ubicación y su conexión con el transporte lo califican como una de las mejores alternativas para recorrer la urbe de forma práctica.

Asimismo, el hotel tiene presente al planeta, ya que ha eliminado los plásticos de un solo uso y cuenta con el programa "Be Eco", una iniciativa que premia con un desayuno gratuito a quienes deciden prescindir de la limpieza diaria de su habitación.

Por otra parte, el descanso está seguro dentro de cualquiera de las 90 habitaciones modernas y acogedoras, todas ellas equipadas con aire acondicionado, calefacción o Wi-Fi de alta velocidad y espacios amigables para quienes viajan con sus mascotas.

Por último, la experiencia se completa con un desayuno variado que ofrece opciones para todos los gustos, así como también, café o infusiones gratis en el lobby.