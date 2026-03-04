Candelario impulsa su promoción turística con paneles en la A-66

El municipio de Candelario cuenta ya con paneles informativos en la Autovía A-66 tras las gestiones realizadas por su Ayuntamiento, que ha solicitado y sufragado tanto los paneles como los gastos de instalación.

En total se han colocado cuatro señales turísticas en distintos puntos de esta importante vía de comunicación, una actuación que busca mejorar la visibilidad del municipio y facilitar el acceso a quienes circulan por la autovía en dirección a la comarca de Béjar.

Los paneles, de carácter turístico y color marrón, incluyen una imagen representativa del conjunto histórico de Candelario y señalizan la salida hacia el municipio. La instalación ha sido realizada por los servicios correspondientes tras la petición del consistorio, que ha asumido íntegramente el coste de la actuación.

Desde el Ayuntamiento de Candelario destacan que esta iniciativa permitirá reforzar la proyección turística de la localidad, considerada uno de los pueblos más bonitos de España y uno de los destinos más visitados del entorno de Béjar.