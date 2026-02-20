Candelario impulsa un curso de escalada

El Ayuntamiento de Candelario pone en marcha el curso municipal de escalada, una iniciativa dirigida a todos los vecinos interesados en iniciarse o perfeccionar esta disciplina deportiva en un entorno seguro y supervisado.

Con motivo del inicio del programa, el Consistorio ha convocado una reunión informativa que tendrá lugar el viernes 20 de febrero a las 19.00 horas en el Pabellón Municipal de Candelario. Al encuentro asistirá el profesor de escalada encargado de impartir el curso, quien ofrecerá detalles sobre el funcionamiento de las clases.

Durante la sesión se facilitará información sobre las inscripciones, los horarios previstos y los requisitos necesarios para participar en esta actividad deportiva. La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas, con el objetivo de fomentar la práctica de la escalada y promover hábitos de vida saludables.

Desde el Ayuntamiento animan a los interesados a asistir a la reunión para resolver cualquier duda y formalizar su inscripción en el curso municipal de escalada.

Tanto Candelario como Béjar y el entorno de la sierra cuentan con una consolidada tradición en el mundo de la escalada. La combinación de formaciones graníticas, altitud y paisaje de montaña ha favorecido el desarrollo de numerosas zonas para la práctica tanto de escalada en bloque como en pared, convirtiendo la comarca en un destino habitual para aficionados de Castilla y León y otras comunidades. La cercanía entre los diferentes sectores permite concentrar en pocos kilómetros una amplia variedad de niveles y estilos.

Esta afición creciente ha contribuido a dinamizar el turismo activo en la zona, por lo que la puesta en marcha del curso municipal refuerza así el vínculo entre Candelario y la escalada, ofreciendo formación estructurada a nuevos practicantes y dando continuidad a una actividad plenamente integrada en la identidad deportiva de la zona.