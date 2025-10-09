Arranca la Escuela de Escalada Bejarana con ilusión y nuevas aventuras verticales

Ayer, 8 de octubre, se puso en marcha en Béjar la Escuela de Escalada Bejarana, un nuevo proyecto deportivo promovido por el Club de Escalada El Vagón en colaboración con el Ayuntamiento de Béjar. Las clases, dirigidas a niños y niñas, se desarrollarán en el Pabellón Filiberto Villalobos los lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas, con una cuota trimestral de 65 €.

La iniciativa nace con buena acogida: ya son 12 los niños y niñas inscritos, y aún quedan plazas para quienes deseen sumarse a esta aventura vertical. Bajo la dirección de Miguel Tejado —técnico en trabajos en altura y experto en rocódromos— y Tomás Len —biólogo y guía de montaña y escalada—, los pequeños participantes exploran una actividad deportiva plena de valores.

Deporte, valores y naturaleza

La escuela se concibe como un espacio integral para el crecimiento del niño: no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional y social. A través de la escalada se promueven la superación personal, la confianza, la coordinación y el trabajo en equipo, siempre con respeto al entorno natural.

Durante las sesiones se enseña a manejar correctamente el equipo de escalada, se explican normas de seguridad, se realizan juegos y dinámicas para fortalecer fuerza y equilibrio, y se desarrollan actividades de autonomía y compañerismo. Todo esto, con una metodología basada en la experimentación y el juego, adaptada a las edades y niveles de cada participante.

¿Quieres apuntarte?

Aunque el curso ya está en marcha, todavía es posible inscribirse. Para más información o inscripción: escribe a info@elvagonbejar.com o info@sittaturismoactivo.com, o llama al 692 640 852.