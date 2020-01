En peligro el libre acceso a la zona de Hoyamoros

Los terrenos y formaciones rocosas de Hoyamoros, en la Sierra de Béjar, están a la venta, así se desprende de la información de Eva Martos publicada en desnivel.com. Sin duda son una de las zonas más emblemáticas para la escalada salmantina.

Se trata de una “Finca de 547 hectáreas, limítrofe entre Salamanca y la provincia de Cáceres con unas vistas espectaculares. La finca tiene muchas posibilidades, como recursos cinemáticos, cinegéticos con gran densidad de caza mayor, ganaderos, con mucho pasto ya que tiene unas praderas inmensas, por donde corre agua de varios arroyos y charcas, libre de peligros de vehículos, tendría también muchas posibilidades turísticas ya que tiene una zona de escalada de las más grandes de Europa. Con posibilidad de ampliar compra a 918 hectáreas en total”, así se publica en el anuncio de un conocido portal inmobiliario, con un precio de venta propuesto de 295.000 euros.

La finca contiene una de las zonas de escalada de búlder más emblemáticas de Europa, con más de mil bloques abiertos sobre un granito de excelente calidad en un entorno de alta montaña, ubicada a 2200 metros de altitud. Tiene también unas decenas de vías clásicas.

El lugar también es idóneo para la práctica de la escalada en invierno pues se abren varias zonas de escalada en hielo. La zona está declarada Reserva de la Biosfera e incluida en la Red Natura 2000.

Campaña de recogida de firmas

En paralelo a la campaña de crowdfunding, el colectivo de escaladores ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de change.org para valorar el apoyo a esta iniciativa.

La campaña de firmas está dirigida a Pablo Antonio Fernández García, alcalde de Candelario; María Elena Martín Vázquez, alcaldesa de Béjar; Francisco Javier Iglesias García, como presidente de la Diputación de Salamanca; y Alfonso Fernando Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.

Durante muchos años esta finca, de más de 500 hectáreas ha pertenecido a unos dueños que han permitido el libre uso de los terrenos. Esto ahora puede cambiar y es por esto los escaladores han tomado la iniciativa y realizan un llamamiento para que con la ayuda del Ayuntamiento de Béjar, Ayuntamiento de Candelario, Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla León, Hoya Moros se compre y “sea público e intocable”.

Otra de las acciones iniciadas es un encuentro entre colectivos de montaña (corredores de montaña, senderistas, mountain bikers) durante el puente del 1 de mayo. Durante el mismo se ha proyectado un programa muy variado de actividades que incluirá una feria de muestras de material de montaña y escalada, y actividades como una carrera de montaña, una concentración de escalada en bloque, proyecciones, marchas de MTB y de senderismo, así como un foro dedicado a la escalada.

Compra

Hasta la fecha, los actuales propietarios de la finca habían permitido el libre acceso a la zona, pero las circunstancias podrían cambiar si finalmente la zona cambia de manos. Al conocerse la noticia de su venta, un grupo de escaladores locales presentó una propuesta de compra al ayuntamiento de Candelario, en cuyo término municipal se ubica el terreno, de forma que pasara así a ser un bien público gestionado por la propia administración.

Tal y como publica desnivel.com, al ayuntamiento no le convenció la propuesta, ya que no ha dado pasos en esa dirección y no hay ninguna partida presupuestaria destinada para su compra en los presupuestos de este año.

Por todo ello, los escaladores han decidido tomar la iniciativa, proponiendo al colectivo escalador algún sistema tipo crowdfunding para reunir el dinero y proceder a la compra del terreno. “La intención es comprar el terreno pero que el ayuntamiento también colabore, logrando que se convierta en monte público”.

El colectivo local también ha hablado, y cuentan con el apoyo, de la Asociación Escalada Sostenible, de la Federación Extremeña de Montaña y de la Federación Castellanoleonesa de Montaña.