Béjar analiza la despoblación y la crisis económica de la Sierra

Las localidades de Béjar y El Tejado acogieron los días 17 y 18 de octubre una nueva sesión del ciclo “Entre la persistencia y el olvido”, organizado por el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL) en colaboración con los ayuntamientos de ambas localidades y la Asociación Sociocultural El Tejado.

Las charlas, que contaron con una notable asistencia vecinal, analizaron el problema de la despoblación en la Sierra de Béjar, una de las comarcas más castigadas por el declive demográfico y económico de la provincia.

El sociólogo y politólogo zamorano Alberto Zamorano fue el encargado de impartir las ponencias, ofreciendo un análisis riguroso de la situación actual. Según explicó, la comarca ha perdido más del 23% de su población desde 2001, lo que ha provocado un deterioro profundo del tejido social. El caso de El Tejado, con una pérdida del 40% de sus habitantes, fue presentado como un ejemplo extremo de esta tendencia.

Además, Zamorano subrayó la gravedad de la situación económica: la Renta Media Familiar en la zona se sitúa en 24.139 euros, la más baja de la provincia y por debajo de la media nacional. “Estos datos reflejan una ausencia estructural de oportunidades y la precariedad en la que viven muchos hogares”, afirmó.

El ponente destacó también que la crisis demográfica y económica no responde a factores aislados, sino a una brecha regional en aumento dentro de Castilla y León. “En los 40 años de autonomía, la diferencia en renta per cápita entre la Región Leonesa y Castilla ha pasado de 1.800 a 5.200 euros, lo que supone un incremento del 184%”, explicó.

Para Zamorano, la despoblación en la Sierra de Béjar constituye un caso de emergencia territorial y un ejemplo del fracaso del modelo autonómico. Defendió la necesidad de reconocer a la Región Leonesa como NUTS-2 para poder acceder a los fondos de Cohesión de la Unión Europea. “La brecha se ha multiplicado por tres, y eso demuestra que el actual modelo no ha favorecido un desarrollo equilibrado”, concluyó.