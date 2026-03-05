El empresario de Béjar Santiago González Izard, Premio Cum Laude de la USAL

El empresario y emprendedor tecnológico Santiago González Izard, natural de Béjar, ha sido distinguido con el Premio Cum Laude del sector tecnológico otorgado por el programa Empresas Amigas Alumni de la Universidad de Salamanca (USAL), un reconocimiento que distingue a profesionales destacados vinculados a la institución académica.

La entrega de estos galardones tuvo lugar en CaixaForum Madrid, en un acto organizado por Alumni-USAL que reunió a representantes del mundo empresarial, institucional y universitario. Los premios buscan poner en valor el talento, la trayectoria profesional y el compromiso con la innovación de antiguos alumnos y colaboradores de la Universidad de Salamanca.

En el caso del empresario bejarano, el jurado ha reconocido especialmente su trayectoria en el ámbito de la innovación tecnológica y su liderazgo al frente de la empresa ARSOFT, una firma pionera en el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías inmersivas.

Este reconocimiento sitúa a un profesional nacido en Béjar entre los referentes empresariales vinculados a la Universidad de Salamanca en el ámbito de la tecnología.

Premios Cum Laude de Alumni Universidad de Salamanca

Los Premios Cum Laude Empresas Amigas Alumni reconocen cada año la excelencia profesional y empresarial de antiguos alumnos y colaboradores de la Universidad de Salamanca que destacan en distintos sectores de actividad.

En esta edición, el premio Summa Cum Laude a la Trayectoria Profesional fue concedido a Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu, mientras que el Magna Cum Laude a la Excelencia Empresarial recayó en Grupo Nani. Además, el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) fue reconocido como Mejor Institución del Año.

Junto al bejarano Santiago González Izard, también fueron premiados profesionales de diferentes ámbitos:

Ana Isabel Montero , sector jurídico-legal.

, sector jurídico-legal. César Pontvianne , sector financiero y consultoría.

, sector financiero y consultoría. Benito Vicente , logística y cadena de suministro.

, logística y cadena de suministro. Ana de la Gándara , comunicación y marketing.

, comunicación y marketing. Alberto Pascual , sector primario y alimentación.

, sector primario y alimentación. Isabel Portero , sector biosanitario y farmacéutico.

, sector biosanitario y farmacéutico. Enrique Domínguez , sector turístico.

, sector turístico. Gonzalo Olivera Pérez-Frade , sector industrial.

, sector industrial. Fundación La Gaceta , sector cultural.

, sector cultural. Alberto Miranda, ámbito deportivo.

Estos galardones pretenden reconocer a profesionales que destacan por su liderazgo, innovación y contribución al desarrollo económico y social.

Santiago González Izard, innovación tecnológica desde Salamanca

Santiago González Izard es doctor en Informática y emprendedor tecnológico, además de fundador y director ejecutivo de la empresa ARSOFT, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta.

La empresa, fundada en 2013, trabaja en el desarrollo de tecnologías inmersivas aplicadas a sectores como la industria, la medicina, la defensa o la formación especializada. Sus herramientas permiten mejorar procesos industriales, facilitar la formación técnica o ayudar a los profesionales sanitarios a planificar intervenciones mediante modelos tridimensionales generados a partir de datos médicos.

Con sede en Salamanca y proyección internacional, ARSOFT se ha consolidado como una de las compañías españolas de referencia en el ámbito de la realidad extendida (XR), participando en numerosos proyectos de innovación tecnológica y colaboraciones con instituciones públicas y empresas.

El reconocimiento otorgado por la Universidad de Salamanca destaca así la trayectoria de un emprendedor nacido en Béjar que ha contribuido a impulsar la innovación tecnológica desde Salamanca hacia proyectos con impacto internacional.