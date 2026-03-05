Los vinos de la DOP Sierra de Salamanca se presentan en Béjar

La ciudad de Béjar acogerá el próximo 16 de marzo la tercera edición de la presentación de los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra de Salamanca, un evento con carácter solidario cuyos beneficios se destinarán a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Béjar y Comarca (AFABECO).

La cita tendrá lugar en el Casino Obrero de Béjar y reunirá a diferentes bodegas de esta zona vitivinícola salmantina para dar a conocer sus vinos al público y al sector profesional.

El evento contará con dos horarios diferenciados. A partir de las 17:00 horas se abrirán las puertas para profesionales de la hostelería y del sector del vino de Béjar y su entorno, que deberán acreditarse previamente a través del correo electrónico de la organización. Posteriormente, de 18:30 a 20:00 horas, se permitirá el acceso al público general, que podrá adquirir su entrada en taquilla por 10 euros. El importe recaudado se destinará íntegramente a AFABECO.

Degustación de variedades autóctonas

Con la entrada, los asistentes podrán degustar los vinos presentes de la mano de sus propios elaboradores, muchos de ellos elaborados con las variedades autóctonas de la zona: rufete y rufete serrano blanco, características de la viticultura de la Sierra de Francia y el sur de Salamanca.

Entre las bodegas participantes figuran Malahierba, La Zorra, Cuarta Generación, Veuño del Pareón, Vinos Rabilargo, Perahigos, Dominio de Montemayor, Era Matea, Viñas Serranas, Vínculo Serrano, El Abuelo Flores, Dominio de la Sierra, Rochal y Las Pamelas.

La iniciativa cuenta además con la colaboración del Casino Obrero de Béjar, la Ruta del Vino Sierra de Francia, la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, que respaldan esta jornada que combina promoción del vino y solidaridad en Béjar.