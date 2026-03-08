Béjar recuerda a Charo Martín en la concentración del 8M

Cerca de un centenar de personas se concentraron en la mañana de este domingo en la plaza de La Corredera de Béjar para participar en el acto organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria, promovida por la Asociación de Mujeres AMDEVE, sirvió también como homenaje y acto de recuerdo a Charo Martín, vecina de la ciudad víctima de violencia machista.

Durante la concentración, las personas asistentes mostraron pancartas y mensajes reivindicativos en defensa de la igualdad y contra la violencia machista. Entre ellos destacaban lemas como "Respeto para Charo" o mensajes que reclamaban justicia y memoria para la víctima.

El acto incluyó la lectura de un manifiesto en el que se subrayó el significado del 8 de marzo como jornada para recordar los avances conseguidos en materia de igualdad, pero también para señalar los retos que aún persisten. En el texto se advirtió además sobre la fragilidad de algunos de estos logros y el riesgo de retrocesos en derechos que ya se consideraban consolidados.

Las organizadoras también pusieron el foco en la necesidad de reforzar las políticas públicas de igualdad, dotándolas de recursos reales, así como en la importancia de la educación para combatir prejuicios y estereotipos de género desde edades tempranas.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el recuerdo a Charo Martín, para quien se pidió justicia y respeto para su memoria y su familia. En el manifiesto se reclamó que su caso sea reconocido como asesinato machista, además de solicitar un mayor compromiso institucional y social frente a la violencia contra las mujeres.

La concentración concluyó con un llamamiento a no olvidar a las víctimas de la violencia machista y a continuar trabajando por una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.