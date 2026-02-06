Crecida histórica del río Cuerpo de Hombre en Béjar

El río Cuerpo de Hombre ha protagonizado en las últimas horas una crecida histórica a su paso por Béjar, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas que ha dejado registros extraordinarios en la Sierra de Béjar. Los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo reflejan un aumento muy brusco tanto del nivel como del caudal, situando este episodio entre los más destacados de los últimos años.

Según los registros analizados, el momento más crítico se produjo el 5 de febrero, cuando el río alcanzó un caudal puntual de 50,51 m3/s. Según los datos obtenidos por la estación ROEA Béjar de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en ese instante el Cuerpo de Hombre llegó a registrar un nivel aproximado de 1,76 metros, reflejando la magnitud real de la crecida. Aunque las medias diarias suavizan la evolución del episodio, este pico horario confirma que el río experimentó una de las mayores avenidas de los últimos años a su paso por la ciudad. Dejando los datos medios diarios del río para ese día en 1,32 metros, una cifra muy por encima de los valores habituales registrados durante enero, cuando el nivel se mantenía generalmente entre los 0,24 y los 0,35 metros.

Una subida fulminante en menos de una semana

La evolución del nivel muestra una escalada rápida y poco frecuente. A finales de enero el río se situaba en torno a los 0,21 metros, pero en apenas unos días superó ampliamente el metro de altura, reflejando el impacto directo de las precipitaciones intensas en la cabecera de la cuenca.

Este comportamiento evidencia la rápida respuesta hidrológica de los ríos de montaña ante episodios de lluvias persistentes y suelos ya saturados, una situación que se ha repetido en distintos puntos del oeste peninsular durante el paso de las últimas borrascas.

El caudal se multiplica y alcanza valores muy elevados

El incremento del nivel vino acompañado de un fuerte aumento del caudal. El río llegó a registrar 50,51 m3/s el 5 de febrero, el valor más altos de los últimos cinco años.

Para entender la magnitud del episodio, basta con comparar estos datos con los valores habituales de enero, cuando el caudal rondaba entre 1,4 y 2 m³/s. El salto registrado confirma una crecida significativa que no se observaba desde hace tiempo en la serie disponible.

Vigilancia en el tramo urbano de Béjar

La subida del río obliga a seguir con atención la evolución del Cuerpo de Hombre a su paso por el casco urbano, especialmente en zonas próximas a pasarelas, puentes y márgenes habituales de paseo. Aunque no se han reportado daños graves, el incremento del caudal ha generado imágenes poco habituales que recuerdan episodios de crecidas anteriores.

Video @ericsanchez1900 en Youtube