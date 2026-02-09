Candelario limpia el camino de los Atajos

El Ayuntamiento de Candelario ha ejecutado el desbroce del camino de los Atajos dentro de su plan de limpieza y mantenimiento de senderos y zonas de ocio del municipio. La actuación llega tras varios meses sin intervención, periodo en el que la vegetación había ocupado casi por completo el trazado.

La intervención era especialmente necesaria en algunos puntos del camino, donde la vegetación había llegado a invadir casi por completo el paso, dificultando el tránsito. Según ha informado el propio consistorio, no se actuaba en esta zona desde el pasado verano, lo que había provocado un notable deterioro del camino.

Con estos trabajos, el Ayuntamiento pretende mejorar la seguridad y accesibilidad de uno de los recorridos del entorno natural de Candelario, además de contribuir a la conservación del paisaje y a la prevención de riesgos derivados de la acumulación de maleza.