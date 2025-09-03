Alarma en Béjar por la presencia de humo sobre la Sierra

La aparición de humo sobre la Sierra de Béjar y Candelario ha generado inquietud esta tarde entre los vecinos de la ciudad y de varias localidades cercanas. El fenómeno, visible desde distintos puntos de la comarca, corresponde a una reactivación puntual dentro del perímetro del gran incendio de Jarilla, que afectó a la zona el pasado mes de agosto.

Según han confirmado fuentes cercanas a los servicios de vigilancia, el foco se encuentra dentro de una zona previamente calcinada, lo que reduce notablemente el riesgo de propagación. Las condiciones meteorológicas —especialmente el viento y las altas temperaturas— habrían favorecido esta pequeña reactivación superficial.

Helicópteros han sobrevolado la zona como medida preventiva, y los dispositivos de control se mantienen activos, aunque no se ha decretado ningún nivel de alerta.