Incendio en Villanueva del Conde afecta a cuatro viviendas

Un aparatoso incendio urbano ha sacudido este martes, 21 de octubre, el municipio de Villanueva del Conde, movilizando a un total de 15 bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca. Las llamas, que se desataron en torno a las 10:45 horas de la mañana, han causado importantes daños materiales, afectando directamente a cuatro viviendas de la localidad.

Una de estas casas ha sufrido el desprendimiento parcial de la fachada, lo que estuvo a punto de provocar un accidente con uno de los camiones de intervención, aunque finalmente no se han registrado daños personales.

En las labores de extinción han participado seis dotaciones de bomberos procedentes de los parques de Tamames, Béjar, Ciudad Rodrigo y Guijuelo. Los trabajos se han centrado en sofocar las llamas, contener su propagación a inmuebles colindantes y refrigerar la zona para evitar rebrotes.

Uno de los mayores obstáculos ha sido el difícil acceso al área afectada, cuyas estrechas calles han impedido la entrada de vehículos de altura, complicando el despliegue de medios como las escalas. Ante esta situación, fue necesario movilizar una escala del parque de Béjar y un vehículo de altura desde Ciudad Rodrigo. La nodriza, por su parte, tuvo que ser desmovilizada por las mismas limitaciones.

Además, se ha informado a la coordinadora del CEAS de la zona por si fuera preciso activar recursos sociales o de emergencia para atender a las personas damnificadas por el fuego.

A primera hora de la tarde, el incendio se mantenía controlado, con los efectivos del SPEIS centrando sus esfuerzos en tareas de refrigeración y revisión para garantizar su completa extinción.