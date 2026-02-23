Montañero herido tras caer 200 metros en Gredos

El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León dirigió este lunes 23 de febrero un operativo de rescate tras recibir, sobre las 10:09 horas, el aviso de que un montañero había sufrido una caída con deslizamiento de unos 200 metros en la Portilla del Crampón, en el término de Navalperal de Tormes (Ávila).

Según el parte oficial, fue uno de sus tres acompañantes quien pudo acercarse al herido y alertar al 112. El montañero se encontraba consciente, con contusiones, abrasiones y signos de hipotermia tras la caída.

El gestor del 112 estableció de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias – Sacyl para la valoración médica inicial y con el Centro Coordinador de Emergencias para la localización exacta y la movilización de medios. Se activó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermera, además de avisar a la Guardia Civil de Ávila y a los Bomberos de Ávila.

El helicóptero realizó la maniobra de descenso de los rescatadores hasta el lugar del siniestro, donde se prestó la primera asistencia médica al montañero, tratando tanto las laceraciones como los síntomas de hipotermia. Finalmente, el equipo fue izado junto al herido hasta la aeronave con el apoyo de maniobras de grúa.

Tras el rescate, el helicóptero voló hasta la helisuperficie de Hoyos del Espino, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl. El montañero de 22 años fue trasladado al Centro de Salud de Navarredonda de Gredos para continuar con su atención médica.