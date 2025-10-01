Cruz Roja refuerza en Béjar, Candelario y Guijuelo su compromiso con las personas mayores

Cruz Roja mantiene firme su compromiso con las personas mayores, un colectivo prioritario para la organización, especialmente en zonas rurales como Béjar y su comarca, donde el envejecimiento de la población es cada vez más acusado. Consciente de esta realidad, la asamblea comarcal ha retomado su programa de talleres destinados a promover la autonomía, el buen trato y a reducir la soledad no deseada entre los mayores.

Desde finales de septiembre y durante todo el curso 2025-2026, se desarrollan actividades semanales para más de 160 personas mayores en Béjar, Guijuelo y Candelario. En Béjar, los talleres se imparten los lunes y miércoles por la mañana, y los martes y jueves por la tarde; en Guijuelo, los martes por la mañana; y en Candelario, los jueves por la tarde. Las personas mayores de 65 años interesadas en participar pueden obtener más información o formalizar su inscripción en la sede de Cruz Roja (calle Sánchez Ocaña, 53) o llamando al 923 40 28 28.

Estas sesiones buscan mejorar las capacidades físicas, cognitivas y motrices, pero también sirven como espacios de socialización y creación de vínculos, combatiendo así el aislamiento social, especialmente presente en la España vaciada. Los participantes estimulan su mente, comparten experiencias, cultivan nuevas aficiones y amplían su red social. Además, el programa se enriquece con charlas sobre salud, actividades intergeneracionales, salidas culturales y actos conmemorativos.

Los talleres forman parte de los proyectos ‘Promoción de la red social y del envejecimiento saludable’ y ‘Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas’, financiados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades destinado a fines de interés general.

“De mayor quiero ser mayor”: una mirada digna a la vejez

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, Cruz Roja lanza este año la campaña “De mayor quiero ser mayor”, con el objetivo de fomentar el respeto, la admiración y el vínculo entre generaciones.

Partiendo de la pregunta “Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?”, Cruz Roja en Béjar organiza este jueves una actividad intergeneracional que invita a reflexionar colectivamente sobre el valor de la vejez y el tipo de sociedad que queremos construir. La iniciativa reivindica que ser mayor debe significar vivir con dignidad, participación activa y bienestar, subrayando que el envejecimiento es una etapa natural en la vida de todas las personas.