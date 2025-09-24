Cruz Roja Béjar lanza curso gratuito de asistente personal para favorecer empleo

Cruz Roja en Béjar ha abierto el plazo de inscripción para su nuevo curso gratuito de “Asistente personal”, dirigido especialmente a personas en situación o riesgo de exclusión social. La formación comenzará en octubre en la sede comarcal de la organización, con una duración de 100 horas y la posibilidad de realizar prácticas formativas en empresas.

Este curso se enmarca en los Itinerarios de Inserción Sociolaboral que Cruz Roja desarrolla a nivel regional, orientados a dotar a las personas de recursos técnicos, capacitación profesional, acompañamiento individualizado y apoyo en la búsqueda de empleo. El objetivo principal es mejorar las oportunidades reales de integración social y laboral de los participantes.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en la sede de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar, situada en la calle Sánchez Ocaña, 53, a través del teléfono 923 40 28 28 o enviando un correo electrónico a bejar@cruzroja.es.

En paralelo, durante el mes de octubre se pondrán en marcha en la provincia de Salamanca otras formaciones dentro de estos itinerarios: ‘Asistente personal’ en Santa Marta de Tormes, ‘Auxiliar de comercio’ en Ciudad Rodrigo, ‘Operario de limpieza’ en Peñaranda de Bracamonte y ‘Operario de limpieza con maquinaria’ en Salamanca.

