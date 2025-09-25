La USAL celebra en Béjar su Feria de Bienvenida con gran participación

El Pabellón Sierra de Béjar fue ayer el escenario de la tradicional Feria de Bienvenida organizada por la Universidad de Salamanca (USAL) a través del Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO). Este evento, que cada año tiene lugar al inicio del curso académico, busca acercar a los estudiantes los principales servicios que ofrece la institución.

Numerosos stands informativos ocuparon el pabellón, representando tanto a servicios universitarios como a entidades locales que colaboran estrechamente con el campus de Béjar. Participaron asociaciones estudiantiles, la Cruz Roja, la Policía Nacional, la Cámara de Comercio de Béjar, Escuela Oficial de Idiomas, así como el propio Ayuntamiento de la ciudad.

Durante la visita institucional, el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, y la concejala delegada de Universidades, Ana Vicente Peralejo, acompañaron al vicerrector de Economía de la USAL, Javier González Benito, y al director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, Alejandro Reveriego. Cámara destacó que contar con un campus de la USAL en Béjar “es un honor y una marca de calidad”, y felicitó al equipo de la Escuela de Ingeniería por el incremento de matriculaciones.

Precisamente, el director del centro puso en valor el éxito del nuevo Grado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica, cuyas 30 plazas se han cubierto por completo. En total, el curso 2025/2026 arranca con 168 alumnos de nuevo ingreso y 450 estudiantes matriculados, cifras que reflejan una tendencia positiva en los últimos años.

La feria también contó con actividades interactivas como experiencias de realidad virtual, exhibiciones y talleres prácticos, consolidando el evento como un espacio de bienvenida dinámico y útil para la comunidad universitaria.