Cruz Roja impulsa en Béjar la jornada "Primavera Solidaria" con ruta y comida benéfica

Cruz Roja celebrará el próximo sábado 21 de marzo en Béjar la iniciativa "Primavera Solidaria", una jornada abierta a toda la ciudadanía que combina naturaleza, convivencia y gastronomía con un objetivo claro: recaudar fondos para reforzar los proyectos sociales que la organización desarrolla en la comarca.

La actividad arrancará a las 12.00 horas con una ruta natural con salida desde el Parque de la Corredera, que permitirá recorrer algunos de los espacios más representativos del entorno natural de la ciudad. El itinerario incluye el paso por la Ruta de las Fábricas, el Cedro Centenario y finalizará en el paraje de la Fuente del Lobo, donde se desarrollará la segunda parte de la jornada.

A partir de las 14.30 horas tendrá lugar una comida solidaria al aire libre en la Fuente del Lobo. El menú incluirá calçots con salsa romesco, embutido a la brasa, bebida y postre, con la posibilidad de elegir también una hamburguesa vegetal como opción vegana.

Según explica José Ramón Santamaría, presidente de Cruz Roja en Béjar, la iniciativa busca implicar a la ciudadanía en una jornada participativa: cada ticket, cada paso en la ruta y cada gesto de apoyo contribuyen a seguir acompañando a las personas que más lo necesitan en la comarca.

Tickets y forma de participar

Los tickets-donativo tienen un coste de 18 euros y pueden adquirirse de forma presencial en la sede de Cruz Roja en Béjar o a través de un enlace online habilitado por la organización. El plazo máximo para comprarlos es el lunes 16 de marzo.

Además, Cruz Roja ha habilitado un sistema de donaciones mediante Bizum con el código 02650 para aquellas personas que deseen colaborar con la causa solidaria aunque no puedan asistir a la actividad.

Apoyo a más de mil personas en la comarca

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a reforzar los programas sociales que Cruz Roja desarrolla en Béjar y en las zonas rurales del entorno, dirigidos a colectivos especialmente vulnerables.

Durante 2025, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar atendió a 1.014 personas mediante programas de acompañamiento, cobertura de necesidades básicas, promoción de la salud o apoyo a familias. Entre estas acciones destacan los proyectos dirigidos a personas mayores y cuidadoras, que beneficiaron a 331 personas, así como los programas educativos y de ocio para 121 niños y niñas y 179 jóvenes, y las iniciativas orientadas a mejorar la inserción laboral de quienes tienen mayores dificultades para acceder al empleo.

La ‘Primavera Solidaria’ pretende así unir naturaleza, convivencia y solidaridad en Béjar, al tiempo que visibiliza la labor que la organización desarrolla en la comarca para apoyar a quienes más lo necesitan.