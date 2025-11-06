Cruz Roja trae a Béjar la exposición ‘Mucha Tela’ sobre moda sostenible

Cruz Roja inaugura el próximo 10 de noviembre en el Casino Obrero de Béjar la exposición interactiva ‘Mucha Tela… hilando un futuro sostenible’, una propuesta educativa que busca concienciar sobre las consecuencias sociales y medioambientales de la moda rápida. La muestra se podrá visitar hasta el 20 de noviembre, con entrada libre en horario de tarde, de lunes a viernes.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Mucha Tela que Cortar”, centrado en la economía circular como vía para lograr una mayor justicia social y protección ambiental. A través de paneles informativos, dinámicas participativas y juegos, los visitantes podrán conocer el ciclo de vida de una prenda de ropa y reflexionar sobre cómo sus decisiones de consumo afectan al cambio climático, la escasez de agua o la desigualdad de género.

Además de la exposición, Cruz Roja en Béjar ha organizado actividades complementarias para distintos públicos. El martes 18 de noviembre a las 17:00 horas se celebrará el cuentacuentos infantil ‘Viajando al País de Mucha Tela’, a cargo de la compañía Zolopotroko Teatro, con cuentos y dinámicas que fomentan el consumo responsable desde la infancia.

También se llevarán a cabo talleres intergeneracionales donde personas mayores, artesanas y jóvenes compartirán conocimientos sobre reparación, reutilización y creatividad en el uso de prendas textiles.

“Queremos que esta exposición sea un punto de encuentro para reflexionar, pero también para ilusionarse con alternativas más justas y sostenibles”, señala Lidia Ramos, técnica del área de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Castilla y León.