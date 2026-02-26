Chema Martín, referente solidario con sello de Béjar

La ciudad de Béjar estuvo muy presente en la 28ª edición de los Premios Solidaridad de Cruz Roja en Salamanca, celebrados en el Casino de Salamanca. Entre los cinco galardonados destacó Chema Martín, maestro que ejerció y fue director del CEIP La Antigua de Béjar, reconocido por una trayectoria que une educación, activismo y arte al servicio de los derechos humanos .

Chema Martín desarrolló una parte esencial de su carrera docente en la ciudad, dejando huella en varias generaciones de alumnado. Su compromiso social no terminó con la jubilación: lo transformó en acción cultural y reivindicativa.

Educación y activismo con sello bejarano

Chema Martín participó en las Marchas de la Dignidad y en las Caravanas Abriendo Fronteras por Europa y África, donde utilizó el humor y la ternura del clown para visibilizar la realidad de las personas migrantes y refugiadas.

Bajo el personaje “Marisopla Turbio”, continúa ofreciendo espectáculos solidarios en numerosos municipios de la provincia y en distintos puntos de España, colaborando de forma altruista con entidades y causas sociales. El jurado ha valorado esa coherencia vital entre su etapa como educador en Béjar y su activismo posterior.

Cinco historias que inspiran

La gala, que estrenó formato sin categorías ni finalistas y con cinco únicos premiados seleccionados entre todas las candidaturas, reconoció además otras iniciativas destacadas en la provincia .

Fue premiado el Movimiento Burujú, impulsado por Sergio García, por su apoyo a la infancia hospitalizada. El proyecto, que llevó la película “Burujú, el Último Unicornio” a más de 90 pueblos de Castilla y León, ha recaudado fondos para material adaptado y formación médica, además de organizar experiencias para menores con enfermedades graves.

También recibió el galardón Andrés Hernández, creador de la red solidaria ‘No lo tiro Salamanca’, nacida como un grupo de WhatsApp para dar una segunda vida a objetos y convertida en una comunidad de más de 1.500 personas que promueve la sostenibilidad y el apoyo a familias vulnerables.

La inclusión laboral tuvo su reconocimiento en Blanca Hernández, impulsora de la pastelería inclusiva Berretes, un obrador que funcionó como centro especial de empleo y dio trabajo a más de 30 personas con discapacidad, aun sin apoyo institucional.

Por último, el jurado distinguió la labor solidaria del alumnado de Madera y Mueble del IES Tierra de Ciudad Rodrigo, que viajó a Valencia tras la DANA para reparar daños en viviendas e instalaciones educativas, en un gesto que simbolizó la respuesta solidaria de toda la provincia.

Una gala con homenaje a la solidaridad provincial

Presentada por la periodista María Hernández y amenizada por el artista mirobrigense Ángel Lemus con versiones contemporáneas del folclore charro, la gala incluyó además un reconocimiento público a la solidaridad demostrada frente a los graves incendios que afectaron a la provincia el pasado verano, especialmente en zonas como Cipérez, El Payo y La Alberca .

Con el apoyo de Caja Rural de Salamanca y la colaboración del Casino de Salamanca y Lírica Music, Cruz Roja reafirmó su compromiso de impulsar una sociedad más humana, digna y justa.