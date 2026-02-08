 Pasar al contenido principal
La carretera entre Candelario y La Garganta permanece cortada por riesgo grave

La carretera entre Candelario y La Garganta permanece cortada desde el 5 de febrero por inundaciones y riesgo de hundimiento, agravados por las lluvias y la nieve.

Hundimiento de la calzada en la carretera entre Candelario y La Garganta tras el temporal de lluvias.
Estado de la carretera Candelario–La Garganta, donde el firme se ha hundido durante el temporal
F. Blázquez

La carretera que comunica Candelario con la vecina localidad de La Garganta permanece totalmente cortada al tráfico desde el pasado 5 de febrero después de que la calzada se hundiera como consecuencia del fuerte temporal de lluvias registrado en la zona.

Desde el Ayuntamiento de Candelario se ha recordado que el acceso con vehículos está terminantemente prohibido, ya que el estado del firme supone un grave riesgo para la circulación. Además, la situación podría agravarse en los próximos días debido a la llegada de nuevas borrascas, con previsión de más lluvias y nieve en la sierra.

Las actuales condiciones meteorológicas impiden realizar una valoración técnica detallada de los daños, por lo que, hasta que no remitan las precipitaciones, no será posible determinar las actuaciones necesarias para la reparación de la vía ni fijar una fecha para su reapertura.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), el tramo correspondiente a la provincia de Salamanca, identificado como CV-BE-2, está afectado por inundaciones entre los puntos kilométricos 0,5 y 7, con nivel de servicio negro y corte total en ambos sentidos. En el tramo extremeño, ya en la provincia de Cáceres, la carretera CC-225 permanece igualmente cerrada entre los kilómetros 6,7 y 11,8 debido a la nevada, con nivel de servicio rojo.

Desde el Ayuntamiento de Candelario insisten en pedir la máxima prudencia y sensatez a vecinos y visitantes, recomendando evitar desplazamientos por esta zona y utilizar rutas alternativas mientras persista el cierre.

