Doblete del Maguisa Guijuelo en la Vuelta a Extremadura

El equipo Cadete Maguisa Guijuelo firmó un fin de semana perfecto en la Vuelta a Extremadura Cadete, logrando un espectacular doblete en la clasificación general tras la disputa de la segunda etapa, celebrada en la localidad cacereña de Navaconcejo.

La jornada se desarrolló sobre un exigente recorrido de 40 kilómetros que incluía un puerto de primera categoría. Desde el banderazo inicial, el ritmo fue muy elevado, provocando una rápida selección del pelotón en las primeras rampas de la ascensión.

El conjunto chacinero mostró solidez, ambición y un gran trabajo colectivo durante toda la etapa. A falta de dos kilómetros para coronar el puerto, Samuel Muñoz lanzó un valiente ataque que le permitió abrir una diferencia decisiva. El corredor mantuvo su ventaja en la bajada y se presentó en solitario en meta para firmar una brillante victoria de etapa.

Por detrás, su compañero Fernando Martín desempeñó un papel clave en el grupo perseguidor, controlando los intentos de caza y defendiendo los intereses del equipo. Su esfuerzo se vio recompensado con una meritoria tercera posición en la etapa.

Con estos resultados, Samuel Muñoz se proclamó vencedor de la clasificación general final, con Fernando Martín en segunda posición, certificando así el doblete del Maguisa Guijuelo. Además, el equipo se alzó con la clasificación por escuadras, mientras que Samuel sumó también el maillot de la montaña y el reconocimiento como mejor extremeño.

Un inmejorable inicio de temporada para el conjunto cadete, que demuestra desde las primeras citas de 2026 su fortaleza, cohesión y ambición competitiva.