Campeonato de Castilla y León BTT reúne a más de 170 ciclistas en Béjar

Béjar fue escenario ayer domingo del Campeonato de Castilla y León de BTT con la disputa del XCO Ciudad de Béjar, una prueba que reunió a más de 170 ciclistas y que se consolida como una de las citas destacadas del calendario autonómico de ciclismo de montaña.

La competición se desarrolló en dos circuitos adaptados a las distintas categorías. Los corredores de Promesas completaron una vuelta al recorrido corto, de 1,5 kilómetros, mientras que los Principiantes realizaron dos vueltas al mismo trazado. Por su parte, las categorías Alevín e Infantil compitieron en el circuito largo, de 2,5 kilómetros, con dos vueltas para los Alevines y cuatro para los Infantiles.

En la categoría Promesa, el triunfo fue para Jorge Martínez García (Pinaster-Vilopower Bembibre BTT), seguido de Adrián Unsión Carretero (CCB-Fundación Círculo Burgos) y Álex Gómez Martín (Jamones Aljomar). En categoría femenina, el podio estuvo formado por Martina Hernando Jiménez (Equipo Collosa) y Noa Serna Calle (CCB-Fundación Círculo Burgos).

En Principiantes, la victoria fue para Daniel Gil Galán (Vertize Academy), con Raúl Sánchez de Castro (Jamones Aljomar) en segunda posición y Lucas de la Mata Crego (Jamones Aljomar) en tercera. En la categoría femenina, Alba Fabián García (Diego Díez) se llevó el triunfo, seguida de Ugha Fariñas Martínez y Alicia Mateos Vega, ambas del Pinaster-Vilopower Bembibre BTT.

En Alevín, el primer puesto fue para Enzo García Sánchez (Caja Rural de Salamanca-EKT), seguido por David Sánchez de Castro (Jamones Aljomar) y Matvii Henus (Diego Díez). En la competición femenina, la victoria fue para Noa Blanco Silva (Chapam-Moralejo Selección), con Lucía Hernando Jiménez (Equipo Collosa) en segunda posición y Adriana Barbero Domínguez (Auto Curiel-GF Instalaciones) en tercera.

En Infantiles, Álex Martínez Villace (Equipo Collosa) se proclamó vencedor, con Alejandro Peralta Rondón (Vertize Academy) en segunda posición y Víctor García Pérez (Auto Curiel-GF Instalaciones) en tercera. En la categoría femenina, el triunfo fue para Daida García Artiles (D3.4-Ekiparte), seguida de Leire Fernández Lucas (Auto Curiel-GF Instalaciones) y Martina Santos Merli (CJC Mirobrigenses).

Durante la jornada y en la entrega de premios estuvieron presentes el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, y el concejal de Deportes, Luis Hernández Téllez, junto a Rosa Torres, José Ángel Castellano y Ana María Vicente Peralejo, quienes pudieron disfrutar de una mañana marcada por el protagonismo del deporte base en Béjar.

Desde la organización también se quiso agradecer la colaboración de Protección Civil de Béjar, la Policía Local, los voluntarios, los monitores de la Escuela de Ciclismo Moisés Dueñas y las familias del club, así como el apoyo de patrocinadores y colaboradores, cuyo respaldo fue fundamental para sacar adelante el evento.

Resultados del equipo Jamones Aljomar

Promesas

3º Álex Gómez

Principiantes

2º Raúl Sánchez

3º Lucas de la Mata

14º Hugo Montes

26º Marcos Gutiérrez

Principiantes femenino

8ª Alma García

Alevines

2º David Sánchez

5º Víctor Sánchez

6º Eloy Mateos

16º Daniel Barrena

Alevín femenino

4ª Maia Dueñas

Infantiles

4º Guillermo González

24º Daniel Gómez

31º Jorge Delgado

32º Oliver Martín

Infantil femenino

5ª Ariadna Sánchez