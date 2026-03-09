La nieve regresa a Béjar y dificulta la circulación en la A-66

La nieve vuelve a dejar complicaciones en las carreteras del entorno de Béjar durante la jornada de este lunes. Las precipitaciones en forma de nieve están afectando al Puerto de Vallejera, en la A-66, donde a esta hora la circulación se mantiene con un solo carril abierto.

Además, según la información disponible, se ha producido un accidente en la salida de Vallejera en dirección a Salamanca, lo que está generando dificultades añadidas para los conductores que transitan por este tramo de la autovía.

Acceso Béjar - Candelario

Desde el Ayuntamiento de Candelario han informado de que los servicios de mantenimiento de carreteras de la Diputación de Salamanca ya han sido avisados para actuar si fuera necesario.

El objetivo es evitar que la nieve pueda complicar la circulación en la carretera que une Candelario con Béjar, una vía especialmente sensible a los episodios de nevadas durante el invierno.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por nevadas en la comarca de Béjar, dentro de un episodio de inestabilidad que está dejando precipitaciones y un descenso de las temperaturas en buena parte del interior peninsular.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse y llevar equipamiento adecuado si se circula por zonas de montaña.